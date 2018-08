Un cineasta con las ideas muy claras

Denzel conteste mis llamadas todavía no deja de sorprenderme. Todavía recuerdo claramente los días en que un director de videos musicales no se suponía que diera el salto a la pantalla grande, así que cada película es un milagro y si todas pueden ser con Denzel, mejor", aseguró el director Antoine Fuqua. Y en el caso de "El justiciero 2", se trata además de su primera secuela.

En este punto, explicó que la experiencia previa del primer filme de 2014, fue determinante para saber qué rumbo darle a la trama en esta entrega. "Nunca me voy a olvidar el momento en la primera película donde el protagonista le devuelve el anillo a la chica. Cuando lo filmamos yo simplemente mostré al personaje agarrando un martillo pero nunca lo que él le hizo a la persona que le quitó el anillo. En todas las conversaciones casuales que tuve sobre la primera película, no falla que la persona me diga «¿Qué le hizo Denzel con el martillo a ese tipo?». Les llamó más la atención lo que no se mostró en pantalla y eso fue una lección enorme para esta película".

Aunque sus películas suelen ser de acción, el director explicó que el desarrollo de los personajes tiene prioridad. "Para mí, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los personajes es mucho más importante que las escenas de acción. Como director, las escenas de acción son un reto técnico, porque mi interés es que registre de una forma real en pantalla. Esas son otro tipo de escenas y es otra forma de hablar con el público. Pero las escenas de personaje son parte del tejido de la historia. Para lograr que al público le importe lo que le pase al protagonista o para que odien al villano, uno necesita que esas escenas se trabajen bien, porque si no todo lo que estás haciendo es un espectáculo hueco que no tiene ningún tipo de peso. Así que para mí esas escena son lo más importante. La razón por la cual la acción de «Día de entrenamiento» funciona por lo que hicimos con los personajes. A mí me encanta lograr eso", completó.