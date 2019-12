Un casting complicado

André dijo que para "Lectura según Justino" debió encarar un exhaustivo casting hasta encontrar al niño que la protagonizara. La figura clave es el chico que compone a Justino, su alter ego, que recayó en Diego Díaz. "Hicimos un llamado para el casting del niño protagonista, sus hermanas y sus amigos, con largas jornadas con más de trescientos chicos y me vine a Buenos Aires sin haber elegido a Justino", recordó. "Pasaron seis meses y lo rescaté a Diego. No me caben dudas que es él, dije una y otra vez, y no me arrepiento", aseguró.