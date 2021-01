Un anticipo de las películas que se estrenan este verano

Desde un monstruo gigante hasta mujeres que batallan una enfermedad, pasando por una princesa de cuentos de hadas y un agente secreto: son muchos los protagonistas de los estrenos cinematográficos entre enero y febrero.

MONSTER HUNTER - Official Trailer (HD)

Fecha de estreno: 1 de enero.

Los amantes de la acción empezarán el año con alegría gracias a esta película de Paul W.S. Anderson protagonizada por Milla Jovovich y basada en el célebre videojuego. En ella, viajaremos a otro mundo, uno habitado por monstruos gigantes y peligrosos que se han apoderado del lugar. La protagonista intentará hacerles frente, y sus opciones mejorarán cuando encuentre a un misterioso hombre que ha encontrado una solución.

Relic - Official Trailer I HD I IFC Midnight

Fecha de estreno: 15 de enero.

Una de las grandes películas de terror de la temporada, dirigida por Natalie Erika James. Es una historia de lazos familiares y un retrato desgarrador de la enfermedad que atraviesa tres generaciones, tres mujeres (Emily Mortimer, Bella Heathcote y Robyn Nevin) que se encuentran encerradas en una casa donde empiezan a suceder cosas extrañas y los trasteros son más grandes y laberínticos de lo que parecían.

Fecha de estreno: 5 de febrero.

Para los que le gustan los clásicos, también tendrán su lugar en los estrenos del 2021. Una comedia romántica dirigida por Kay Cannon, se basa en el clásico cuento de hadas de la Cenicienta. Un cuento conocido por todos, donde una huérfana queda en manos de su madrastra y atormentada por sus hermanastras, recibe una visita de un hada madrina que le cambiará la vida. Interpretada por Camila Cabello como Cenicienta, y la innovación de un hada madrina sin género que la protagonizará Billy Porter.

Fecha de estreno: 5 de febrero.

Emerald Fennell escribe y dirige esta película, aclamada en el Festival de Sundance, en la que Carey Mulligan se dedica a vengarse de aquellos que le arruinaron la vida. Y sí, la venganza se sirve muy fría, muy sangrienta y muy satisfactoria.

Fecha de estreno: 19 de febrero.

Ganadora del León de Oro en la pasada edición del Festival de Venecia y del Premio del Público en el Festival de Toronto (dos premios que la colocan en la carrera por los Oscars), esta película de Chloé Zao es desde ya una de las mejores películas de 2021. Frances McDormand es una nómada en busca de una nueva vida cuando parece que la vida acaba.

THE KING’S MAN | OFFICIAL TRAILER | IN THEATERS SEPTEMBER 18