Un año sabático para dedicarse al activismo

"Operación Red Sparrow" será la última película de Jennifer Lawrence en bastante tiempo. La actriz anunció la semana pasada que se tomará un descanso de un año en su carrera para centrarse en su activismo, particularmente en la organización Represent Us, que lucha contra la corrupción. Su objetivo es centrarse en alentar a los jóvenes a participar más en política. "Voy a tomarme un año sabático. Trabajaré con la organización Represent Us, tratando de ayudar a los jóvenes a involucrarse políticamente a nivel local", declaró. La actriz intentará promover la lucha contra la corrupción mediante la "aprobación de leyes anticorrupción en diferentes Estados, para reparar nuestra democracia". Lawrence lleva varios meses trabajando en esta asociación. En enero pasado visitó a estudiantes en la Cleveland High School de Ohio. Uno de los estudiantes de esta escuela secundaria elogió la reunión con la estrella: "Hay una verdadera diferencia cuando alguien, que sólo tiene 10 años más que nosotros, viene a hablar sobre los problemas de la política. Cuando ella dijo «es tu turno» realmente me hizo pensar", aseguró. De todas maneras, el representante de la actriz salió a aclarar que la rubia tiene siete proyectos pendientes y que seguirá dedicada al cine.