Un actor de Merlí es la nueva incorporación de Polka

Un artista internacional se sumará a la nueva ficción que Pol-ka prepara para 2019. Se trata de Albert Baró, el actor de 22 años que interpreta a Joan en la exitosa ficción española "Merlí".

El elenco se va delineando y ya cuenta con grandes figuras, como Eugenia "la China" Suárez, Benjamín Vicuña y Gonzalo Heredia.

En una entrrevista, Baró expresó toda su alegría por el proyecto. "Sé que me vio Adrián Suar, que le gustó lo que hice en Merlí y enseguida se puso en marcha esto. Tengo muchas ganar de viajar, ya he leído tres capítulos y me encanta lo que han pensado para mi personaje. Me interesa, también, que sea un registro de época, con una gran producción atrás", contó en Clarín.

Con esta ficción, Adrián Suar pretende ganar protagonismo frente al avance de Telefe en el prime time por el éxito de 100 días para enamorarse.