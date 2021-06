Un actor acusó a Diego Boneta de agredirlo durante la serie de Luis Miguel

Bello habló con "LAM" y contó que en el guion no estaba establecido que debía haber golpes sino que fue un showrunner (autor/productor) quien decidió incorporarlo minutos antes de que se filmara la mencionada escena.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada -el padre de Luis Miguel en la ficción- en la primer temporada”, relató Bello.

En su descargo el actor español dijo que grabaron al menos diez escenas y detalló cómo se dieron las tomas. “Yo noto que va fuerte, pero lo aguanto, pero empezamos a hacer tomas y en la primera me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije: «me buscan la cadena y los anillos porque sino, no sigo». Vi que la cosa se ponía fea”, señaló. A la vez, se quejó de que en las imágenes que finalmente salieron al aire no se llega a escuchar lo que él dice -sobre lo que le sucedió a Marcela, la madre del cantante- porque Boneta “gritaba de más”.

Como si fuera poco, también relató que en determinado momento su colega lo empujó contra una pared y le lastimó la cabeza, lo que le provocó una lesión en el cuello. “Es la más grave. Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo”, indicó.

“Me han llegado a dar colores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando”, expresó Bello, quien se encuentra en España desde que terminó de grabar la serie. También remarcó que tiene copia de todos los análisis médicos que se hizo para poder demostrar su versión de los hechos en medio de un litigio judicial con la producción de la serie.

Finalmente, el actor español relató que Boneta lo llamó cuando se enteró que había sufrido lesiones. Se disculpó y hasta lo invitó a comer, pero ese encuentro nunca se dio y tampoco volvió a tener algún contacto.