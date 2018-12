Último adiós a un favorito de Scorsese

Frank Adonis, actor de películas clásicas de Martin Scorsese como "Toro salvaje" (1980), "Buenos muchachos" (1990) y "Casino" (1995) falleció el miércoles por la noche en Las Vegas a los 83 años, según confirmó su esposa a medios especializados estadounidenses.

El intérprete nacido en Brooklyn, Nueva York, como Frank Scioscia, atravesaba complicaciones renales que lo forzaban a realizarse diálisis de forma periódica y su estado era grave desde hacía nueve días, durante los cuales estuvo internado y con la asistencia de un respirador mecánico.

"Lo extrañaremos mucho. Fue un gran padre y un esposo increíble. Ayudó a todos sus amigos en lo que pudo. Gran escritor, director y actor. Fue mi mejor amigo", dijo a los medios Denise, la esposa de Adonis.

El actor, que también dirigió cine y escribió, tuvo su debut cinematográfico en 1971 con un pequeño rol en el ya clásico "Contacto en Francia", y trabajó en diversas películas hasta que cobró mayor notoriedad en 1980 con "Toro salvaje", que protagonizó junto a Robert De Niro y Joe Pesci.

Adonis tuvo una gran trayectoria en el cine de Hollywood. Apareció en numerosas películas, entre ellas "Wall Street", "True Romance" ("La fuga") y "Ace Ventura: Pet Detective" ("Ace Ventura: Un detective diferente"). Tenía unos 40 créditos en su haber, y el más reciente había sido "Proximity To Power", de 2017. También trabajó como guionista y director. Dirigió "One Deadly Road" (1998) y escribió "The Woods Have Eyes" (2007).

Al actor le sobreviven su esposa y sus dos hijos, además de una hija de un matrimonio previo.