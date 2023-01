U2 regraba 40 de sus canciones y las compila en "Songs of Surrender"

“Songs of Surrender. 40 canciones. Reimaginado y regrabado. 17 de marzo de 2023. #U2SOS40″, escribió el grupo junto a un video. U2 busca actualizar el sonido de sus canciones para este material.

El lanzamiento, confirmado por Island Records e Interscope, llegó acompañado por el estreno en las plataformas digitales de su himno "Pride (In the name of love)".

"Songs Of Surrender", curado y producido por el guitarrista Edge, propondrá un nuevo viaje sonoro por clásicos como "With or without you", "One", "Beautiful Day" y "Sunday Bloody Sunday", entre otros.

“La música te permite viajar en el tiempo, y sentimos curiosidad por saber cómo sería traer nuestras primeras canciones al día de hoy y darles el beneficio, o no, de una Reinvención del siglo XXI", sostuvo el guitarrista.

Las cuarenta canciones elegidas se recopilan bajo cada uno de los nombres de los cuatro miembros de la banda en cuatro "álbumes" separados.

"Escuchar las canciones, interactuar y encontrar las órdenes de ejecución de los cuatro álbumes fue realmente emocionante; encontrar los sorprendentes segues, tener la oportunidad de ser DJ. Una vez que tuvimos cuatro álbumes distintos, fue fácil ver quién sería el testaferro de cada uno”, añadió The Edge.

El álbum estará disponible desde marzo en su formato digital, de edición limitada, tanto en CD como vinilo.