"Twin Peaks": 30 años del crimen más misterioso de la televisión

Pasaron unos pocos minutos, está planteado el dilema, presentados los personajes principales y ubicada en tiempo y espacio la historia, un prodigio de síntesis, una lección de cine que a los espectadores norteamericanos, y después del mundo entero, no les pasó inadvertida. La serie, estrenada el 10 de junio de 1991 y planteada como un thriller, se ganó el corazón de los Estados Unidos y se convirtió en un éxito de rating y, con el correr de los años, en un objeto de culto. Hoy se cumplen 30 años del día en que el detective encarnado por Kyle MacLachlan se sumergiera en la pesadilla de Twin Peaks.

"Pueblo chico, infierno grande"

Las mediciones de audiencia estallaron, la crítica calificó al programa como “la serie que cambiará la televisión para siempre” y la gente, los estadounidenses que seguían semana a semana, cómo se veía las series de televisión por aquellos tiempos, tejían teorías sobre lo que había pasado en aquel “pueblo chico, infierno grande”, y las adolescentes andaba por la calle con remeritas entalladas al cuerpo en las que se leía el leit motiv de “Twin Peaks”: “¿Quién mató a Laura Palmer?”. En su primera etapa se emitieron 22 capítulos, en dos temporadas, y un final precipitado por la cadena ABC.Twin

Twin Peaks.jpg El momento en que el agente del FBI Dale Cooper revela cuándo llega a Twin Peaks.

De punta a punta fue una creación de David Lynch, el director de clásicos como “El hombre elefante” y “Terciopelo azul”, y Mark Frost, quienes escribieron todos y cada uno de los capítulos de la historia. En el episodio que cierra esta etapa se develan muchos de los misterios, pero no todos, y está claro que fuera así, ya que la serie no había sido pensada para que terminara en su segunda temporada y apresurada decisión de cancelar su producción impidió cerrar arcos narrativos que necesitaban más desarrollo. Pero en la industria televisa manda el rating y cómo cayó “Twin Peaks” se levantó.

Mitos y leyendas de "Twin Peaks"

Pero los mitos y leyendas de “Twin Peaks” no terminaron ahí, los seguidores de la serie no dejaron que muriera así como así y su demanda, imposible de satisfacer, los empujó a visitar los escenarios originales del rodaje y el Twede’s Café, ubicado en North Bend, Washington, que inspiró al Duble R Diner, donde desayuna el agente Cooper su “dam coffe” cada día, se convirtieron en lugar de peregrinación de los fans. Tanta fue su interés que en 1992 Lynch dirigió una película, “Twin Peaks: Fire Walk With Me”, que cuenta la última semana de vida de Laura Palmer y contó con David Bowie como estrella invitada.

david bowie.jpg David Bowie, la estrella invitada en la película "Twin Peaks: Fire Walk With Me".

En el episodio final de la segunda temporada, en un sueño, Laura Palmer, en la piel de Shryl Lee, le hace una promesa al agente Cooper que en ese momento parecía imposible de cumplir: “Te veré en 25 años”. Y lo extraordinario es que pasó. En 2017 se estrenó una nueva temporada de la serie, bautizada “The Return” (El regreso), que explora todas las líneas que quedaron abiertas en la historia, introduce nuevos personajes tanto o más bizarros que los originales y, a pesar de que lleva al extremo el mundo onírico de “Twin Peaks”, fue aplaudida por los fieles acólitos de la serie.

La herencia y la promesa cumplida

Es difícil decir qué convirtió a “Twin Peaks” en un objeto de adoración de los amantes del cine indie, pero sin dudas la actuación de MacLachlan y su agente Cooper y el ambiente de ensoñación que rodea a la trama son claves para su éxito. También, que se haya elegido la estructura de thriller para contar una historia que bordea los sobrenatural. Los policiales, más aquellos en los que hay que resolver un crimen, ejercen una atracción irresistible en el gran público y eso fue lo que pasó con el asesinato de Laura Palmer.

Si bien el suceso de la serie, finalmente, quedó atrapado en su propio laberinto -son más sus fanáticos incondicionales que los espectadores nuevos que conquista-, su esilo hizo escuela. Las plataformas de streaming, que no se caracterizan por ser originales ni creativas, apenas se rinden al algoritmo, han producido incontables series inspiradas en “Twin Peaks”, la gran mayoría olvidables, pero una, “The Killing”, se ganó el mérito de ser su heredera y hasta logró imponer su “¿Quién mató a Rosie Larsen?”. Un hallazgo.