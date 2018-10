Trucos y secretos de los grandes discos del siglo XX

La historia del rock y de la música popular del siglo XX fue revisada en cientos de documentales. Sin embargo, nunca se había contado esta historia (fascinante) desde el interior de los estudios de grabación, esos auténticos laboratorios donde nacieron muchas de las canciones que nos cambiaron la vida. El documental "Rompiendo el sonido - El valor de los estudios de grabación", que hace un tiempo viene rotando en el canal Encuentro, es el mejor ejemplo de cómo iluminar un camino transitado desde otro punto de vista. Esta serie documental de 2016 tiene detrás tres años de trabajo y 150 entrevistas con productores, ingenieros de sonido y músicos. Por eso, en sus ocho episodios, puede adentrarse con tanto detalle en los hechos y protagonistas que marcaron la creación de discos fundamentales, como "Sgt. Pepper" o "The Dark Side Of The Moon". Los productores están siempre presentes. George Martin cuenta su experiencia con los Beatles, Don Was con los Rolling Stones, Quincy Jones con Michael Jackson, Brian Eno con U2 y Rick Rubin con Johnny Cash y los Beastie Boys. Ningún episodio tiene desperdicio, y es imposible elegir uno sobre otro: se van entrelazando hasta construir la gran pirámide de la música popular: desde el blues y el jazz hasta la era del sampleo y los DJs. En los testimonios desfilan estrellas para todos los gustos: Tom Petty, Roger Waters, Jeff Beck, Eric Clapton, Jack White, Annie Lennox y Christina Aguilera, entre muchos otros. Y también hay muchas perlitas. Es notable cómo explican la grabación sonido por sonido de "Tomorrow Never Knows", ese surrealista tema de John Lennon que forma parte del álbum "Revolver" de los Beatles. Recién ahí uno toma conciencia de que esta canción, como tantas otras, es el perfecto resultado de los trucos que se pergeñan en los estudios. Eso por no hablar de los "accidentes" que ocurrieron en los estudios y que terminaron generando estilos musicales.