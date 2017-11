Tres estrenos interesantes para renovar la cartelera de cine local

"Te esperaré", marcas de la historia

Calificación: ***. Intérpretes: Darío Grandinetti, Juan Echanove, Inés Estevez y Juan Grandinetti. Dirección: Alberto Lecchi. Género: Drama. Salas: Del Centro, Hoyts, Monumental, Showcase y Village.

La historia familiar -sus conflictos, la ideología, los afectos, el abandono, entre otros temas- es el eje de "Te esperaré", la película que reunió por quinta vez a Darío Grandinetti y el director Alberto Lecchi. La historia comienza en 1938 con una pareja teniendo sexo en el campo. Ruido de balas, promesa de amor y él parte a la batalla.

Ochenta años después, en Argentina, se verá qué consecuencias tuvo aquella historia fugaz de dos adolescentes sobre dos generaciones. Los afectados son Ariel Creu (Grandinetti), su hijo Federico (Juan Grandinetti) y el escritor español Juan Benítez (Juan Echanove), que llega al país para completar su trilogía sobre Miguel Creu, un militante que luchó en el bando republicano y del cual se dice que "estuvo en todas las revoluciones del siglo XX". Emigrado a Argentina continuó con su convicción política y se involucró en la militancia de los 70. Décadas después, sus restos son identificados por antropólogos forenses.

Lecchi construyó un relato potente por su significado, con buenas actuaciones y un guión que hace un efectivo equilibrio entre la tragedia personal, las emociones, la historia y las convicciones que trascienden el tiempo y las generaciones.

Por Rodolfo Bella





"El informante", confundir es controlar

Calificación: ***. Intérpretes: Liam Neeson, Diane Lane, Maika Monroe, Michael C. Hall, John Dean. Dirección: Peter Landesman. Género: Biográfica. Salas: Del Centro, Showcase, Village, Monumental y Hoyts.

Para los que esperen ver un filme de intriga política, "El informante" no es lo suficiente atractiva ni logra el suspenso necesario en una historia archi conocida: la de Mark Felt, apodado "Garganta profunda", funcionario del FBI e informante de los periodistas que revelaron el caso Watergate, uno de los escándalos de corrupción histórico en los Estados Unidos que concluyó en la renuncia del presidente Richard Nixon.

En este caso, la trama está enfocada en la vida de Felt, en su perfil psicológico, moral y sobre todo en las luchas de poder y tráfico de datos confidenciales en las que el protagonista se ve atrapado, entre la Casa Blanca, la CIA y el mismo FBI. A diferencia de "Todos los hombres del presidente", la película de Alan Pakura de los años 70, "El informante" es un drama en el que seguimos paso a paso las decisiones de Felt, profundiza en su vida privada y en la búsqueda de su hija, desaparecida tiempo antes del escándalo político. Estas escenas de familia hacen que el film pierda la adrenalina y el suspenso de la intriga política.

Un medido pero intachable Liam Neeson encarnando a Mark Felt (aunque un poco venido a menos y no tan contundente como en sus películas de acción), está acompañado por Diane Lane en el rol de esposa y estratega. Basada en el libro que el propio Felt escribió antes de morir en 2008, dirigida por Peter Landesman y con la producción de Ridley Scott, este filme de conspiraciones se enreda entre nombres de políticos, funcionarios y espías, en unos primeros cuarenta minutos que piden mucha atención para no perder el hilo de la historia.

Por María Noel Do





"Norman, el hombre que lo conseguía todo", caer bajo por volar alto

Calificación: ***. Intérpretes: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Charlotte Gainsbourg, Martin Sheen y Steve Buscemi. Dirección: Joseph Cedar. Género: Drama. Salas: Del Centro, Hoyts, Showcase y Village.

Norman es un especialista en estrategias. Eso es lo que se lee en su tarjeta, pero a la hora de la verdad, su identidad es tan ambigua como plena de interrogantes. Norman Oppenheimer (logrado rol de Richard Gere) es alguien entrado en años, que siempre anda bien vestido, con sobretodo, gorra y maletín, y que es el típico tipo pesado, de esos pegajosos que no se detiene hasta que obtiene lo que se propuso, y de allí el extenso título del filme. Un buen día tendrá la misión de llegar hasta un político de peso con el objetivo de cerrar algún negocio. No queda muy claro qué tipo de negocio es ni a quiénes favorece. Esa madeja de diálogos cruzados estuvo mal piloteada por el director, en el punto más bajo de la película. Lo más jugoso, que es el vínculo de Norman con el primer ministro israelí (Lior Ashkenazi, impecable) no fue explotado lo suficiente como para apreciar las miserias más crudas del mundo de la política. Sin embargo, Joseph Cedar, que también lo tuvo como actor fetiche a Ashkenazi en su ópera prima "Pie de página", abrocha una película que cierra en varios conceptos, pero sobre todo en exponer la poca red que sufren quienes no tienen poder. Y a la vez cómo los poderosos pueden gracias a su telaraña de influencias acomodar las cosas como les plazca en pos de lograr objetivos. El final, entre lo real y lo imaginario, es tan ambiguo como Norman.

Por Pedro Squillaci