Tres escenarios, 25 grupos y una fiesta para todos

La segunda edición del Festival Bandera tendrá tres escenarios con 25 grupos de los estilos más diversos. Por el escenario principal pasarán Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas y La Vela Puerca, que cierra la noche, además de Marilina Bertoldi (la gran revelación de los pasados premios Gardel) y los rosarinos de Patagonia Revelde. Miss Bolivia, Usted Señalemelo y Eruca Sativa, entre otros, se presentarán en el escenario oeste, mientras que los mendocinos de Perras On The Beach y los locales Indios (foto) tocarán en el escenario sur. Las bandas de Rosario y la zona que completan la grilla son Muñecas, Caliope Family, Los Peñaloza, Kunyaza y Joystick. En el festival también se podrá visitar la muestra fotográfica "Movimiento Babasónicos", de Martín Bonetto, que retrató al grupo liderado por Adrián Dárgelos durante 20 años. Y después de los recitales habrá un after show en el escenario sur con Villa Diamante, Dakillah y el dj set del Frente Cumbiero. Las puertas del Hipódromo abrirán a las 14. Desde las 11 permanecerá cortada la intersección de Dante Alighieri y Bv. Oroño, y desde las 13 estarán cortadas las esquinas de Alighieri y Ovidio Lagos y 27 de Febrero y Caesar.