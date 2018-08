"Tratamos de que todo lo quese ve en el escenario sea arte"

El bailarín y coreógrafo rosarino Cristian Bravo pensó su nuevo espectáculo como un recorrido por uno de los mundos que mejor conoce. Así nació "Brillante", un show que surgió con la intención de recorrer la historia de la revista y el music hall, un área en la cual tiene una vasta experiencia con participaciones en espectáculos de Buenos Aires junto a Gerardo Sofovich, y en Rosario en propuestas de Pecky Land y Manuel Cansino. Artista distinguido de la ciudad desde el año pasado y director de la academia Casting en la que propone la enseñanza integral de danza y comedia musical, Bravo adelantó que "Brillante", que se estrena hoy, a las 21.30 en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza), es un espectáculo para toda la familia en el que intentó que "todo lo que se ve en escenario sea arte".

Con un elenco de 14 artistas en escena, el show incluye humor, magia, stand up, una cantante que aborda varios géneros como el tango, jazz, salsa, bolero y un segmento dedicado a Luis Miguel. También hace un repaso de los grandes éxitos de la década del 70 y 80 a través de las canciones de Abba y la música disco. El director contó que casi 70 cambios de vestuario complementan un espectáculo y que está dividido en bloques, con proyección de imágenes y cuadros musicales que también evocan el glamour de la época de oro de Hollywood con Marilyn Monroe como figura central, la cultura urbana contemporánea de las grandes capitales y otro dedicado a la lucha de las mujeres. El elenco encabezado por Cristián Bravo, se completa con la vedette Agostina Gaibazzi, la pareja de primeros bailarines Paula Carnevale y Milton Cabral, la cantante Vera Mangiantini, el mago Leo Bordigoni y un numeroso elenco de bailarines.

—¿Cómo surge la idea de este espectáculo?

—Surge un poco de mi experiencia de poder trabajar con gente como Gerardo Sofovich hace un montón de años atrás en "Corrientes esquina Glamour". También de haber mamado todo el mundo de la revista, trabajé con Carlos Perciavale, Cecilia Milone, Norma Pons, y en Rosario con Pecky Land y Manuel Cansino. Y en base a la experiencia que tengo de las temporadas en Rosario y Mar del Plata, de mis espectáculos infantiles y otros dedicados a la danza, este año me dieron ganas y tuve la necesidad de contar un poquito el mundo de la revista y el music hall que había vivido de más chico. Ahí nació la idea de mostrar qué es el café concert, el music hall, tanto en Argentina como en el mundo, desde la época de Liza Minelli hasta la actualidad.

—La vedete sigue siendo imagen de la revista, con nombres como los de Nélida Lobato, Nélida Roca o Ambar La Fox,que quedaron en la historia del género. ¿Ese concepto de revista se conserva o se transformó?

—Creo que no, que todo se va transformando y aggiornando. Creo que actualmente no hay una vedete. De hecho el género de la revista se fue como apagando un poquito. No es como antes que había miles de espectáculos de revista. Uno de los que más lo hacían era Gerardo Sofovich y ya no está más. Además de Carmen Barbieri, no hay otra persona que haga revista. Creo que lo mismo en Rosario, las revistas que se hacen no llegan a ser revistas. Yo que tuve la posibilidad de trabajar en una, y siempre es como que me quedo corto. Por eso cuando empezamos con "Brillante" intenté plasmar en este espectáculo todo eso que aprendí. Pero eso es lo que pienso... está medio perdido el género y medio que lo subestiman un poco también. Pero vamos a ver qué pasa después de "Brillante".

—Esa idea de que la "se fue apagando", ¿responde a las cambios en los gustos y los consumos del público o fue reemplazada por otro tipo de espectáculos?

—Creo que esto pasa más que nada por los que están haciendo la revista. Lo fueron reformando todo que ya ni sabemos... Es como la fusión con la danza. Se fusionan tanto las cosas que no terminan siendo lo que eran o se pierde la esencia. Por más que los tiempos cambiaron pienso que fueron evolucionando tanto que ya no son lo que eran. Todo evoluciona y ya no se pone tanto la mujer como objeto.

—Tradicionalmente la revista puso a la mujer en un lugar de exposición. ¿Cómo es hacer un género que durante años trató su cuerpo como un objeto, sobre todo en el contexto de las reivindicaciones femeninas de los últimos tiempos?

—Antes era un género muy machista. No lo viví pero es lo que veo de afuera y los chistes recaían más que nada sobre el cuerpo de la mujer. Al menos es lo que me comentaban. Cuando hablé con Norma Pons me comentaba cómo era eso, pero ya no se permite que eso suceda. Particularmente el chiste fácil nunca me gustó y no me hace reír como tampoco me hace reír burlarse del otro. Con el tema de que la mujer o el hombre muestren un cuerpo lindo, porque también al hombre se lo pone en el mismo lugar que la vedete, depende de la seguridad de cada uno y el hecho de que si es teatro, es arte, y nada es cuestionable. Es la primera vez que dirijo un espectáculo y hasta donde estoy trabajando no ví que nadie lo tome mal. Cada uno sabe que si va a ver una revista habrá una chica semidesnuda. Y el señor que va con su mujer no se tiene que poner mal porque la señora mire los abdominales de un bailarín... Cada uno sabe lo que va a ver. Igualmente este espectáculo lo que tiene es que es una revista muy joven y tratamos de que todo esté súper cuidado y que lo que se ve arriba del escenario sea arte. No hay nada librado al azar y tratamos de cuidar que el espectáculo se pueda ver en familia y que todos se puedan sentir cómodos. Cuidamos hasta los chistes que se hacen porque las malas palabras no me gustan. Yo soy papá y me encanta ver espectáculos con mi hija. Cuando creamos "Brillante" intentamos hacerlo pensando en las familias y las parejas que tienen hijos.

—Además de tu trabajo en la revista de Sofovich, trabajaste en espectáculos de Pecky Land y de Manuel Cansino. ¿Cómo ves hacer revista en Rosario?

—Lo veo bien. "Brillante" es diferente a lo que hace Manuel y a lo que hace Pecky. Lo que vamos a hacer nosotros no sé si es mejor o peor, sé que es diferente.