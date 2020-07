Trascendió un audio de Maradona criticando a Dalma y Gianina

En una semana por demás de crítica para el clan Maradona, ahora apareció un material en el que el exfutbolista acusa a sus hijas Dalma y a Gianina de querer "ensuciarlo" para sacarle plata. "No se enganchen con esto", pidió el exjugador y actual técnico de Gimnasia y Esgrima.

Después de grabar un video contra el abogado Fernando Burlando en el que también aprovechó para apuntarles a sus hijas más grandes, Diego Armando Maradona se puso nuevamente sobre la escena pública a partir de un archivo que difundió el diario Clarín, en el que niega tener problemas con el alcohol y acusa a sus hijas Dalma y Gianina, de las cuales tanto habló cariñosamente a lo largo de su vida, de estar complotadas con Claudia Villafañe, su exesposa.

"Cortenlá con eso de que estoy borracho. No puede ser que mi propia hija diga eso. Yo mismo la llevé a upa con 15 años, desmayada a su casa. Que diga esto, la verdad que me duele mucho", se escucha en el audio que si bien no es de ahora, está relacionado con los conflictos que resurgieron esta semana.

Sin nombrarlas, pero con una clara referencia hacia ellas, expresó: "Esto, la verdad, me duele. Duele mucho, pero no le voy a aflojar. Creen que apuntándome a mí me van a hacer todo lo que me robó la madre a mí. No se enganchen".

"Siempre hablan de los entornos: bueno, malo, positivo, nocivo... yo viví con Diego los mejores años de su vida en el deporte, del 85 al 90. Un Diego glorioso que tenía el mundo a sus pies", contó su exrepresentante y amigo Guillermo Cóppola.

