Tras siete años se supo el motivo de la separación de Rial y Loly Antoniale

Un amigo de la modelo confió que el periodista le fue infiel con la ex Gran Hermano Marianela Mirra, por lo que la cordobesa decidió irse y luego sufrió el blindaje laboral del ex Intrusos

Nunca se supo el verdadero motivo que derivó en la ruptura de la pareja que habían formado de manera consolidada el periodista Jorge Rial y la modelo Mariana Antoniale. Mucho se especuló al respecto, a tal punto que se tejieron historias conspirativas en torno al polémico conductor, a quien le atribuyeron la responsabilidad de que ella se exiliara en Miami porque él la había blindado para trabajar en los medios de comunicación. Incluso algunas versiones indicaron que el quiebre fue por una infidelidad de la cordobesa. Pero no. A siete años de aquel final, un amigo de la Niña Loly (con ese sobrenombre se hizo conocida) reveló la verdadera causa. "Le encontró mensajes de Marianela Mirra. Volvieron y después encontró cosas de nuevo. Ahí agarró sus cosas y se fue”, contó el empresario Marcelo Manau en Socios del Espectáculo (El Trece).

Entre tantos dimes y diretes, el empresario de la moda lo que sí confirmó es que "no existe la chance de que ellos vuelvan a ser pareja, porque ella sufrió muchísimo, ya que él la censuró tras la ruptura", confió.

Los Palmeras sugirieron que grabarán con L-Gante y sus seguidores no lo aprobaron

Con respecto a esto, Marcelo Manau ratificó que Rial utilizó su poder para borrarla del medio, y eso sin dudas no deja espacios para una eventual reconciliación porque ella "sufrió muchísimo", amplió.

El empresario descartó todo reencuentro porque dijo que le consta que el periodista la privó de toda posibilidad laboral. “No, con el daño que le hizo no creo que pueda estar enamorada todavía. La borró del medio, de la publicidad y de los desfiles. Yo lo viví. Ella se fue de Buenos Aires a Córdoba, me lo contó”, indicó.

Cuando Antoniale comprobó la infidelidad en los chats entre Rial y Marianela Mirra, la ex participante del Gran Hermano que conducía el ex Intrusos, optó por terminar la relación, y ante la imposibilidad de trabajar en el país optó por emigrar a los Estados Unidos, mientras que Rial rehízo su vida sentimental al ponerse en pareja con la periodista Agustina Kämpfer, la ex novia de Amado Boudou, quien fuera vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.

La reacción de Rial

El programa Socios del Espectáculo (El Trece) fue a buscarlo a Jorge Rial para consultarlo sobre lo que había revelado Marcelo Manau, el amigo de Loly. Pero el periodista eligió respuestas cortas y concisas: “Es viejísimo ese tema".

Pero enseguida Rial, quien no utiliza palabras por casualidad sino que lo hace con marcada intencionalidad, agregó: "De la Niña Loly me separé hace siete años”. Y esa utilización del nombre artístico para referirse a su ex pareja es todo un indicador de su postura.

Cuando el notero del programa insistió sobre lo que había dicho el empresario amigo de la modelo, Rial concluyó: “No sé nada de lo que dijo, pero es un tema viejo”.

Loly Antoniale volvió al país

La modelo Loly Antoniale está instalada en Córdoba y desde hace un tiempo estaría separada de su marido, alejada de Miami, donde residía hasta el momento.

“Está instalada hace un mes en Córdoba. La encontramos en un video de una banda, Los Sabrosos, que filmaron su presentación y apareció la Niña Loly”, revelaron en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Va y viene, y sigue muy de cerca a un cantante cordobés. A mi me cuentan que estaría separada , y se la ve en los eventos muy cerca de un artista”, aseguraron en el ciclo. El hombre en cuestión sería Dani Guardia, un músico cordobés con quien ha sido visto en reiteradas oportunidades.