Tras la salida de Juan en Gran Hermano, La Tora explotó contra Alfa: ¿usó la nominación espontánea?

Lucila Villar no pudo contener su malestar al conocer la voluntad del público en la última gala de expulsión.

La semana anterior utilizó el mismo recurso y no le salió bien. (Foto: Captura de pantalla).

El participante de 60 años no había quedado en placa por el voto de sus compañeros -como sí les pasó a Juan, Agustín Guardis, Daniela Celis y Nacho Castañares -, sino que se debió a una sanción que aplicó la producción por un comentario de índole sexual que le había hecho a Coti Romero, quien se sintió muy incómoda.

Aunque dentro de la casa muchos estaban convencidos de que este episodio alimentaría la imagen negativa de Walter y que finalmente quedaría afuera de la competencia, no sucedió. Y mientras "Alfa" volvió a insistir en que le quiso hacer una broma a Coti, La Tora arremetió en su contra visiblemente enojada. "¿A qué broma te referís?", le dijo con vehemencia.

"Estoy hablando con Romina. Acá no hay jefes ni jefas. Estaba hablando con Santiago del Moro y te metiste", respondió Walter. Y la rubia insistió, con la tensión en aumento: "Hay cosas así que no se llaman bromas. Esa es la gravedad que no entendés. Tendrías que pedir disculpas y ya".

Y mientras Alfa se mantenía firme en su postura, La Tora tuvo la última palabra. "Te estoy hablando como sociedad. Que te pongas un desodorante en la pij… y que le digas ‘mirá Cotita como la tengo’ no es una broma. ¿Qué parte no entendés, hermano?", le dijo a los gritos, entre otros insultos, y se dirigió al confesionario.

Minutos más tarde, Agustín le preguntó a Gran Hermano si se podía hacer la nominación espontánea, pero ya se había usado. Y dado el historial de Lucila, quien la semana anterior también se dejó llevar por sus emociones, todo indicaría que volvió a usar este recurso, quizás en contra de Walter.

Cabe recordar que tras la eliminación de Mora, "La Tora" no solo se quejó porque Agustín no había sido eliminado, sino que usó la nominación espontánea en contra de Coti y de Julieta Poggio. Pero como luego se quitó el micrófono para complotar con Juan y con Juliana Díaz, los tres perdieron los votos a modo de sanción. Habrá que ver si esta semana maneja mejor su estrategia y quién gana la prueba del líder y tiene inmunidad.