Luego de lo fuertes comentarios de Migue Granados sobre los meteorológos, a quienes acusó de "no acertar una" con los pronósticos, el humorista se arrepintió y pidió disculpas ante la fuerte arremetida de los profesionales del tiempo.

El hijo de Pablo Granados, además, los había tildado de ser "la peor mierda que hay" y pidió que "se mueran de hambre".

José Bianco, uno de los profesionales afectados por los comentarios de Migue, recogió el guante y le respondió: "Acepto. Pero ponete a laburar que repetís el chiste 3 veces al año. #Gova. Largá la pelopincho".

Otra meteoróloga de larga trayectoria, Nadia Zyncenko, también dijo lo suyo: "La descalificación está a la orden del día. Parte de la gran responsabilidad de esto es la falta de conocimiento de los usuarios aunque algo de la culpa es de los meteorólogos por no decir lo difícil que es pronosticar, intervienen un montón de variables que cambian y sufren una modificación".

>> Leer más: Migue Granados les pegó a los meteorólogos y estalló la polémica

Fernando Confessore, Nacho López Amorín, del Canal de la Ciudad, y hasta Pachu Peña le respondieron a Granados, además de una gran cantidad de usuarios de Twitter.

Al ver algunos de los mensajes que le dejaban, el humorista, hijo de Pablo Granados, tuiteó irónico: "Me encanta cuando los que no me bancan y me bardean con 'si no fuese por tu viejo laburarías en una ferretería'. Lo que no saben es que tener una ferretería es mi sueño".

Embed Me encanta cuando los que no me bancan y me bardean con “si no fuese por tu viejo laburarías en una ferretería”. Lo que no saben es que tener una ferretería es mi sueño. — Migue Granados (@miguegranados) December 30, 2019

Pero el cómico debió ceder ante las presiones y los comentarios que le seguían lloviendo sobre la cabeza y debió reconocer su exabrupto y pedir disculpas.

"Bueno me voy a meter el orgullo en el traste y voy a pedir disculpas por el tweet bardeando a los meterorólogos. Por la forma y la violencia, y su lejanía a ser constructivo. No quiero enemigos gratuitos por algo que escribí en recontracaliente. Disculpas, buen año", expresó el protagonista de "School of rock", la obra del legendario Andrew Lloyd Webber que desembarcará en mayo de 2020 en el Teatro Ópera.

Embed Bueno me voy a meter el orgullo en el traste y voy a pedir disculpas por el tweet bardeando a los meterorólogos. Por la forma y la violencia, y su lejanía a ser constructivo. No quiero enemigos gratuítos por algo que escribí en recontracaliente. Disculpas, buen año — Migue Granados (@miguegranados) December 31, 2019

"Y bueno. No es de cagón, pero si ofendí a mucha gente hay que hacerlo", concluyó ante la cuenta oficial de Meteorología de la República Argentina.