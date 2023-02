Tras el escándalo, Fede Bal le pidió disculpas a Sofía Aldrey por sus infidelidades

También hizo mea culpa por lo sucedido y reflexionó: “Es un momento en el que tengo que trabajar en un montón de cosas. Necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad. Hay muchas cosas que se dicen que sí son ciertas y otras cosas que son una mentira”.

No obstante, manifestó su enojo: “Lo que más me molesta es cuando tocan mi enfermedad. Lo tocan con frivolidad y nadie sabe lo que yo estuve viviendo, nadie sabe lo que yo pasé. Y si me equivoqué, como me equivoqué, a la única persona que le tengo que pedir disculpas es a Sofía, que lo hice en privado y lo hago ahora públicamente”.