Tras dos años, el Festival de Cine Sundance regresa a la presencialidad

Los asistentes al festival verán algunas interpretaciones inesperadas de astros como Jonathan Majors como un fisicoculturista amateur en “Magazine Dreams”, Emilia Clarke como una madre futurista en “Pod Generation”, Daisy Ridley como una oficinista en “Sometimes I Think About Dying” y Anne Hathaway como una consejera glamorosa que trabaja en una prisión para jóvenes en Massachusetts en la década de 1960 en “Eileen”.

La estrella de “Los Bridgerton” Phoebe Dynevor, se quita el corsé en el thriller para adultos “Fair Play” como una mujer ambiciosa que trabaja en un fondo financiero de alto riesgo con un novio interpretado por Alden Ehrenreich.

La selección de unos 100 filmes que se estrenarán desde las 8 hasta medianoche a lo largo de 10 días es el más diverso. Hay películas sobre mujeres iraníes (“The Persian Version”, “Joonam” y “Shavada”), historias sobre trabajadores sexuales transgénero (“The Stroll”, “Kokomo City”), pueblos indígenas (“Twice Colonoized”, “Bad Press”), derechos de las mujeres y sexualidad (“The Disappearance of Shere Hite”) y la guerra en Ucrania como “20 Days in Mariupol”, un proyecto conjunto entre The Associated Press y “Frontline” de PBS. De Latinoamérica se presentará Vuk Lungulov-Klotz, cineasta transgénero de origen chileno y serbio, con su película “Mutt” y el mexicano David Zonana con “Heroico”.