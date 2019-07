"Trabajo siete días a la semana, no pienso en movimientos políticos"

Woody Allen inicia hoy en San Sebastián el rodaje de su nueva película convencido de que, por encima de su edad y de campañas en su contra, seguirá trabajando hasta el final de sus días. "Probablemente me muera en medio del montaje de una película o en un set", afirmó. Allen presentó su nuevo proyecto acompañado por el fundador de Mediapro Studio, Jaume Roures, y de parte del elenco con el que filmará desde hoy su nuevo filme, las actrices Elena Anaya y Gina Gershon, y los actores Sergi López y Wallace Shawn.

Fiel a su leyenda, Allen llegó a la sesión fotográfica previa con pasos cortos e indecisos, un pulóver de lana gris y su característico gorro de lluvia, que no se ha quitado ante los reporteros gráficos, esforzándose por levantar la vista del suelo. Ya sin el gorro, Allen se mostró distendido en la conferencia y no rehusó ninguna de las cuestiones que lo persiguen desde que las denuncias por abuso sexual de su hija adoptiva, Dylan Farrow, le hayan acarreado un vacío en su país, donde no pudo estrenar su anterior trabajo "A Rainy Day New York", que, sin embargo llegará a salas de Europa y Latinoamérica.

Todo este ambiente y su edad, 83 años, no le hicieron plantearse la retirada. "Trabajo siete días a la la semana. No pienso detenerme, no pienso en movimientos políticos y sociales; no estoy equipado mentalmente para tener una visión profunda de esos conflictos, yo trato de relaciones humanas, de la gente, de la comedia", sostuvo al responder las preguntas sobre el boicot al cineasta en Estados Unidos relacionado con las denuncias de abusos por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow, y del movimiento MeToo.

Allen encontró en San Sebastián un lugar en el que poder trabajar con comodidad, ya que, como confesó en múltiples ocasiones, no lleva bien ausentarse de Nueva York. "Tuve que pensar en algún lugar en el que podía estar bien y cómodo durante el verano, recordé haber estado aquí un par de veces o tres en el festival y recuerdo la hermosísima ciudad y ese encanto especial", confesó.

"Es una comedia romántica sobre personas de Estados Unidos que llegan a San Sebastián al festival y los acontecimientos tienen resonancias cómicas en sus vidas, en su matrimonio y con las personas que se encuentran aquí", explicó.

San Sebastián y su entorno, "los lugares del festival, pero también zonas verdes y el mar", tendrán un protagonismo destacado. "Quiero presentar al mundo mi visión de San Sebastián, que es una visión del paraíso, igual que hice en su momento con Nueva York", avanzó el director estadounidense. Es la segunda película que Allen filma en España luego de "Vicky, Cristina, Barcelona", filme de 2008 protagonizado por Penélope Cruz.

La defensa de Elena Anaya

Durante la conferencia de prensa, la actriz Elena Anaya aseguró que "como mujer y como actriz" es "una suerte muy grande" poder trabajar con Allen. En ese sentido, afirmó que es "responsable" con los trabajos que elige y, según dijo, "una vez más" eligió un proyecto "por quién lo dirige, por los actores que van a acompañarme en el proyecto y sobre todo por el guión".

Anaya, protagonista junto a Antonio Banderas de "La piel que habito", de Pedro Almodóvar, fue consultada si en su decisión de aceptar este papel ha influido el boicot al cineasta en Estados Unidos relacionado con las denuncias de abusos por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow, y del movimiento MeToo. La actriz española explicó que a ella le llegó una llamada de Allen, que es para ella "uno de los mejores directores que existe en el mundo".

"Me ofrece un guión maravilloso, con un personaje extraordinario, muy entrañable. Creo en la vida, creo en la justicia. Me parece que como actriz tengo que ser responsable de los trabajos que elijo, lo hice toda mi carrera y una vez más he elegido un proyecto por quien lo dirige, por los actores que van a acompañarme en el proyecto y sobre todo por el guión".

De este modo, aseguró que es "una suerte de la vida que este señor haya visto un día «La piel que habito» de Pedro Almodóvar y que hoy esté sentada a su lado en esta mesa". "Espero que él disfrute también dirigiéndonos a nosotros y a mí como mujer y como actriz me parece una suerte muy grande", subrayó.

Anaya insistido en que es una "afortunada" por poder trabajar con Allen y señaló que el guión es "una de las historias más bonitas que he leído jamás". "Es un privilegio, una suerte de la vida, un sueño poder formar parte de este proyecto", afirmó.

