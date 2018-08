Son un ejército viral que influencia a toda una generación, entre los 9 y los 20 años. La productora audiovisual "Viral", creada por Youtubers que está causando furor en Argentina, presenta su primer show en Rosario, el próximo sábado, a las 17, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Los famosos jóvenes con casi cuatro millones de suscriptores en el canal de YouTube y más de 100 millones de vista mensuales, hicieron de un entretenimiento una gran empresa de más de 70 personas y le cuentan a Escenario los secretos del éxito que los convierten en los más vistos de habla hispana y los más populares de Sudamérica.

Además de los tres principales que son Javier Ayul, Fabricio Lemus y Yao Cabrera quienes estarán realizando retos, bromas y cantando las distintas canciones, como solistas y en conjunto, estarán los pequeños que causan furor entre los jóvenes, Nathan y el Enano Maldito, quienes harán sketches junto a Pato, la Rusa Viral y Julio Pitbull.

"No nos consideramos youtubers, ya que no estamos sólo en esa plataforma, sino en varias. Creamos contenido para varias plataformas, desde notas en vivo, novelas y contenido audiovisual para Instagram TV que acaba de surgir", cuenta el contador uruguayo Javi Ayul, de 27 años.

Fabri Lemus, de 23, también uruguayo e instalado en Capital Federal desde hace unos años, asegura que el inicio de esta carrera fue paulatino. "Hace cuatro años empecé a hacer videos con Yao Cabrera, en ese momento aún no habían muchos youtubers. Hacíamos un video por mes. Después decidimos mudarnos a Buenos Aires, y ahí fue cuando Javi se contactó con nosotros y nos propuso hacer videos todos los días".

Ayul es contador y confiesa que supo ver el potencial del dúo: "Me di cuenta que sus videos llegaban a millones de personas con un sólo click, más de lo que alcanza la televisión. Los youtubers hacen todo de manera muy casera, muy poco profesional. Así que lo que hice fue crear una empresa con estructura y gerentes".

En la actualidad, el grupo es una maquinaria de multi plataforma; formado por 70 personas, 20 que trabajan delante de la cámara, y 50 detrás. Además, tienen una marca de ropa propia. Los protagonistas son Javi, Fabri y Yao, y hay 17 influencers más que actúan junto a ellos.

—Hay una mirada desde afuera, que los coloca como chicos que hacen videos cuando quieren, los suben y son millonarios...¿Es así?

Javi: trabajamos como la fábrica de Ford que hacen autos, con horarios, rutinas y puestos, hay un gran equipo detrás de todo esto.

Fabri: le damos trabajo a mucha gente, somos los únicos que subimos material todos los días.

—¿A qué público apuntan sus contenidos y cómo saben qué es lo que pega?

Javi: tenemos varias franjas; hacemos videos para chicos de entre 9 y 11 años, Viral TV es para un grupo más adolescente, entre 15 y 20, y ahora estamos trabajando para crear Viral Kids, para niños.

—Fabri en tu canción "Nada nos va a parar", que tiene 1.397.060 vistas, decís que lo importante es tener "el objetivo claro para crear algo innovador"... ¿Es mensaje quieren darle a sus fans?

Fabri: Ese tema es la historia de mi vida. Cuento que al principio, nadie me daba bola y todos se reían de mis videos. Arranqué cuando tenía 17 años y tuve que dejar de estudiar Contador Público porque no me alcanzaba el tiempo. De chiquito siempre quise contar plata y en la canción digo "quería ser contador y ahora cuento mi dinero".

Javi: acá hay algo interesante para hablar, y es que todos los influencers tienen un talento: algunos son súper facheros, cantan muy bien, y en cambio, nosotros, el talento que tenemos es que somos tres chicos comunes y corrientes. A la gente le atrapó cómo pudimos salir adelante frente a las adversidades. Porque ahora estamos de este lado, pero al principio no podíamos pagar el alquiler, y el público nos acompañó en todo el proceso.

Fabri: antes éramos 15 personas durmiendo todos juntos en un departamento chiquito, ahora tenemos una casa enorme, vivimos todos juntos y eso es genial.

—¿Cuál es la clave para triunfar en las redes: ser gracioso, lindo, natural?

Javi: tenés que pensar qué vas a dar vos al mundo. Yo doy mi música. Hay que buscar la profundidad...

—¿Hay profundidad en su profesión?

Fabri: obvio. ¿Te pensás que no hay profundidad cuando un chico de 15 años te abraza y llora? Hay chicos que sufren bullying, hay chicos ciegos que van a los shows y que son fans de escucharnos. Y nos ha pasado que nos ven chicos con autismo y las madres nos dicen que no dejan que nadie los toques, pero a nosotros nos abrazan.

—¿En qué les cambió la vida ser famosos?

Fabri: lo mío fue progresivo. Sigo teniendo una vida normal, vamos al supermercado y nos sacamos 50 fotos con todos. Ya es algo natural.

Javi: lo mío fue muy de golpe. De repente tenía 200 fans enfrente. Al principio, la fama es desde el ego, después eso se va y te queda el amor de la gente. Lo único que te queda es que te digan "te quiero mucho".