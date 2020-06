Torrente: "Puedo contactar con la inmediatez de las emociones"

Florencia Torrente asumirá el rol de “Señorita Julia”, una adaptación del clásico del dramaturgo sueco August Strindberg que podrá verse hoy a las 20, sumándose a la experiencia de realizar la obra en vivo vía streaming que, según la actriz, propone “una nueva forma de construir teatro” en tiempos de aislamiento.

Con entusiasmo y felicidad, Torrente se anima a dar otro paso en su carrera: Llega al texto de Strindberg (1849-1912) tras su participación en el “Bailando” de “ShowMatch” y su labor en “Atrapados en el museo”, comedia que durante el verano se presentó en Villa Carlos Paz.

“Si bien el teatro es eterno y hermoso, creo que el encierro nos invita a indagar en un montón de cosas y a preguntarnos de qué modo podemos transformar. Me parece muy interesante poder pensar qué podemos construir desde nuestro lugar y desde nuestra casa, buscar algo para expresar todo eso que tenemos dentro”, apuntó la actriz y modelo, hija de Araceli González, en charla con Télam.

Esta versión de “La señorita Julia” -nombre original de la pieza- contará con dirección de Rocío Crudo, y con las voces en off de Fede Salles y Stephanie Petreky. La obra es una tragedia escrita en 1888, y cuenta la historia de la hija de un conde que una noche decide celebrar la fiesta de San Juan junto a sus sirvientes, y en ausencia de su padre. En este caso, se trata de una pieza no tradicional, en donde la actriz se adaptará a la modalidad de streaming, lo que genera “una adrenalina muy grande porque todo es nuevo, nunca antes ninguno de nosotros lo hizo, es muy hermoso a la vez”, señaló.

Se podrá ver en la plataforma PlateaNet y los tickets se adquieren a través de PlateaLive. Habrá proyecciones y puestas de luz minimalistas para aportar potencia visual acentuar las emociones y crear atmósferas de cercanía con el espectador.

—¿Cómo describirías este clásico del teatro y a tu papel en particular?

—Me parece una de las obras más hermosas que leí. Se presentó la oportunidad de hacer esta obra leída, pensamos que sería interesante poder hacerlo desde la perspectiva de Julia, qué sentía Julia, qué le pasaba a ella. Es un personaje muy hermoso, muy fuerte y muy poderoso y al que le suceden cosas muy intensas. La idea fue presentar esta nueva forma de contar la historia de Julia desde su lugar, y estoy muy feliz de hacerlo y la verdad es que tengo muchas ganas de que ya suceda.

—¿Cómo es el proceso de prepararte para ser parte de una obra que se presenta en una modalidad diferente, vía streaming? ¿Es muy diferente el modo de trabajo?

—El proceso es muy desafiante y más aún porque a nosotros se nos ocurrió armar una puesta también. Decidimos no simplemente leer el texto en el living de mi casa, sino armar un equipo en el cual me manden todas las herramientas para que yo pueda presentar una propuesta diferente a este forma de hacer teatro por streaming. Quisimos ponerle un plus y para ello creo que hago entre siete y diez videollamadas por día. El modo de trabajo es muy diferente, hablo con quien tiene las luces que me van a prestar o quien hace visuales. Vemos de qué modo podemos ponerle música a este texto leído, de qué modo podemos hacer para que este texto leído no se note tan leído y , de ser así, que sea más una experiencia. Todos esos desafíos presentan nuevos desafíos.

—¿Tenías ganas de volver a hacer teatro?

—Amo hacer teatro, es un espacio donde puedo sumergirme en universos tan maravillosos y tan diferentes a la vez, y donde puedo ser personas que no soy o descubrir que soy, o contactar con la gente, con la espontaneidad y la inmediatez de las emociones. Hacer teatro es una maravilla.

—¿Cómo estás viviendo esta cuarentena y la situación en particular que atraviesan los actores?

—La verdad es que esta cuarentena la estoy viviendo como un nuevo aprendizaje, en un modo de indagar e invertir en mí. Justo volvía de hacer temporada todo el verano. De pronto siento que todo esto se frenó para que podamos también preguntarnos cosas y entender por qué pasan muchas de las cosas que pasan y cómo nos movemos en la vida más allá de esta situación. También es muy difícil para muchas personas, yo estoy muy agradecida de tener un lugar, alimento, de que puedo estar tranquila y aprovechar este tiempo para aprender, pero también hay que ser conscientes de que muchas personas la están pasando muy mal y de que es un momento muy difícil.