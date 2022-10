Tomás Holder sigue en el ojo del huracán: confesó su adicción a los anabólicos

En un clip que se viralizó en Tik Tok, el joven de 21 años le explicaba a uno de sus compañeros: "Lo voy a decir públicamente porque no tengo vergüenza. Me he inyectado desde que tengo 17 años anabólicos. ¿Sabés lo que son los anabólicos? Te inyectas, te hacés más grande, todo. Para mi es un vicio, me encanta. Pero también soy consciente de que si me inyecto todo el año seguido muero".

Tomas Holder - Antes y Después CAMBIOS FISICOS BRUTALES!!! MIRAR PARA CREER!

La madre del ex participante de Gran Hermano reveló en LAM que cuando era más chico, Tomás sufrió mucho bullying por parte de sus compañeros, y quizás sea este el motor del cambio en su físico. Sin embargo, lo que más lo hizo conocido fueron sus videos de Tik Tok, en donde decidió adoptar un personaje para las redes que fue el que lo terminó llevando a la eliminación del programa.

Abandonó el programa de Georgina Barbarossa

Tras sus salida de Gran Hermano, el rosarino ha pasado por varios programas de televisión para hablar de la competencia, de su estrategia y personajes, y también para pedir disculpas por lo que sus actitudes en el programa pudieron haber ocasionado entre el público.

Pero en el programa A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa, el ex hermanito vivió un momento muy tenso que lo incomodó al punto de abandonar el estudio. Durante la entrevista, Holder repasó nuevamente de qué se trató su modo de juego en el show y cómo esa estrategia no refleja quién es en verdad, pero la panelista Nancy Pazos tuvo una contundente respuesta: "tu juego más que tonto fue idiota". A partir de allí comenzaron a surgir comentarios bastante directos y agresivos hacia el entrevistado que luego pasó a realizar la entrevista a solas con Georgina.

Sin embargo, y en medio de una comunicación con su novia por zoom, Tomás continuó escuchando los comentarios de las panelistas y se sintió tan ofendido que de la manera más calmada posible le pidió a Georgina terminar con la entrevista. El joven le dijo a la conductora: "Estoy incómodo, sigo escuchando comentarios desde la mesa, recién escuché 'en tres meses se pelean', cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto".

Acto seguido, se cortó la comunicación con su novia y Tomás intentó sacarse el micrófono. A pesar de los intentos de la conductora de tenerlo allí, la producción mandó al corte y Tomás dejó el piso del programa. Más tarde se conoció que la producción de Telefé lo retuvo casi una hora en la que le llamaron la atención por abandonar el programa.