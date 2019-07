Tom Holland, toda una estrella a los 23 años

Tom Holland tiene apenas 23 años pero ya es una estrella internacional. Su estatus cambió hace tres años, cuando se convirtió en el nuevo Spider Man, pero su carrera comenzó mucho antes, en 2008, cuando consiguió un papel en "Billy Elliot, The Musical", en su Londres natal. A los 14 años debutó en cine en el filme "Lo imposible", de Juan Antonio Bayona. "Lo imposible" fue una de las grandes películas de 2012, y allí compartió cartel con Naomi Watts y Ewan McGregor. Su primera aparición como el Hombre Araña fue en "Capitán América: Civil War" (2016). "Cuando terminamos de rodar «Civil War» pensé que iban a despedirme. No sé por qué", dijo en una entrevista reciente. "Era demasiado bueno para ser verdad. Conseguir este trabajo era un sueño hecho realidad y no me podía creer que hubiera sucedido. Pensaba que en algún momento iba a volver a la realidad y me lo iban a quitar. Gracias a Dios no lo han hecho", recordó. Con «Spider-Man: Regreso a casa" inauguró su propia saga en 2017. Después llegaron "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" y la nueva "Spider-Man: Lejos de casa". "Si quieren que ruede diez películas de estas, las hago. Me encanta hacerlas", afirmó Holland. "Me parece que puedo seguir haciendo este personaje hasta que me quede joven. Mientras me quieran, estaré encantado de llevar la bandera hasta que se la pase al próximo chico con suerte al que le toque interpretarlo", comentó.