Tom Hanks regresa a la pantalla con el western "Noticias del gran mundo"

“Me encanta escuchar una buena historia, pero también me encanta contarla, por eso me sentí muy atraído por la idea de dar vida al capitán Jefferson Kyle Kidd”, dijo Hanks sobre su personaje. “Es un cuentacuentos, está motivado, es conmovedor y noble, y va en busca de la verdad. Kidd quería dar una auténtica visión del mundo al público porque sabía que, al igual que con la educación y el entretenimiento, los conocimientos se podían transmitir en las lecturas públicas que él realizaba”.

Según el actor, “Noticias del gran mundo” es una historia que habla de la importancia de la palabra y de confiar en lo que otros nos dicen. “La película tiene lugar hacia el final de la guerra civil en EEUU. En aquellos momentos hay muchos que sienten la derrota porque la contienda dejó una gran ira entre los que perdieron. Debido a esa terrible guerra, Kidd se queda sin nada. Leer las noticias le da un propósito, le da un significado a su vida y le ayuda a superar su desesperación”, explicó.

La compañera de viaje del veterano soldado es Johanna, una joven criada por nativos americanos. “Son dos personajes que han perdido a sus familias. Johanna no tiene ni idea a dónde pertenece y Kidd vive tan abrumado por el trauma de perder a sus seres queridos que no desea conectar con nadie. Su intención es devolverla a su familia, pero ambos se verán obligados a confiar el uno en el otro”, relató.

tom2.jpg La actriz alemana Helena Zengel, de tan sólo 12 años, resultó una revelación.

Para Tom Hanks, su personaje es narrador y actor al mismo tiempo, y esa combinación lo fascinó. “El capitán Kidd viaja por el Sur de la posguerra realizando lecturas escenificadas de noticias nacionales e internacionales a multitudes que se reúnen y pagan un centavo por pieza y por la experiencia. Me encantó representar a un hombre que actuaba y brindaba la oportunidad de conocer las noticias a cada comunidad. Compartir una experiencia en grupo permite a estas personas pertenecer a algo más grande que ellos mismos”, observó.

La carrera de Hanks (de 64 años) comenzó en la década del 80 con comedias como “Splash” y “Despedida de soltero”. Pero después comenzó a ascender hasta ganar dos premios Oscar (por “Filadelfia” y “Forrest Gump”) y por protagonizar éxitos como “Náufrago” y “Rescatando al soldado Ryan”. Sin embargo, a pesar de ser tan dúctil para la comedia y para el drama, nunca había protagonizado un western.

“Nadie quiere hacer westerns, es tan simple como eso”, dijo en una entrevista reciente. “Si te fijás en las intenciones del negocio del cine ya nadie apuesta por este género. Sé de westerns que se han rodado y no han conseguido ningún acuerdo de distribución internacional porque los distribuidores sentían que sus audiencias no se identificarían con la historia. La idea de un western tradicional asusta a los productores. Podés hacer un western estilo George Lucas, como «The Mandalorian», que es ciencia ficción dentro del género del Oeste. Pero, sin sables de luz, es muy difícil estrenar un filme de estas características. Puede que «Noticias del gran mundo» se convierta en la última película de estas características, porque ya no es rentable rodar westerns. No es malo, es así como funciona el cine”, se explayó.

Hablar sobre la identidad

El director Paul Greengrass, por su parte, declaró: “Cuando era chico crecí viendo películas del Oeste. Es un género del cual se ve poco y nada en estos días. Pero, a fin de cuentas, cada generación explora el western. Es un universo que habla sobre la identidad, sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Eso es algo que me gusta mucho. Aunque su historia transcurra en 1870, me interesaba que este filme se sintiera un poco como el mundo de hoy”, dijo a la revista Variety.

En la visión del realizador británico, que también dirigió la saga de Bourne, “Noticias del gran mundo” representa “un viaje de descubrimiento tanto para el capitán Kidd como para la niña Johanna. Ambos personajes están perdidos, cada uno a su manera, y buscan un lugar al que pertenecer. Por eso, su viaje tiene una tremenda fuerza emocional. Kidd y Johanna viven grandes aventuras, superan grandes peligros, pero al fin y al cabo, la película es un viaje hacia la redención”, comentó.

La pequeña y talentosa Helena Zengel, que interpreta a Johanna, ya recibió por este papel una nominación al Globo de Oro y otra del Sindicato de Actores como mejor actriz secundaria. “No me canso de hablar de la increíble fuerza de la joven Helena”, dijo Tom Hanks. “Creo que se nace actor. No se aprende a ser actor, se es. Sus silencios, miradas, su instinto? Es posible que no sea consciente de las reglas de la interpretación, pero las conoce de forma implícita”, aseguró.