"Tom Gon", una serie para celebrar los sueños de los artistas rosarinos

Diego De Bruno, realizador audiovisual y fotógrafo, autor de cortos y videoclips de bandas locales, comenzó a delinear el proyecto hace casi tres años. Todo comenzó como una charla entre amigos, y el relato, que ya tuvo un preestreno el año pasado, se fue desarrollando y construyendo con el aporte colectivo. Pero sobre todo, la idea se cimentó "fundamentalmente de las ganas de generar, de trabajar con gente que, en cierta forma, comparte el principio de que se pueden hacer cosas independientemente de los recursos con los que se puedan contar", explicó De Bruno.

La serie completa, de siete capítulos y casi dos horas de duración, gira en torno a un músico que aspira a alcanzar el éxito y se puede ver en el link https://www.youtube.com/watch?v=2biwg4MHO0Q&list=PLs0Snjtmduxm0eywSBtxbc—weUfdMKbhV. El numeroso elenco está formado por Mumo Oviedo, Juan Biselli y María Belén Ocampo como protagonistas, y los acompañan Martín "Mono" Fabio, de Kapanga; Lara Ruiz, Nahuel "Patón" Guzmán, Marcelo Scalona, Juan Junco, Fabián Gallardo, Sonia Marchesi, Nano Aime, Oscar Fini y Coki Debernardi, entre muchos otros.

—¿Cómo se fue construyendo la trama y el guión?

—El argumento cuenta la historia de un joven músico de la ciudad, Tomas Gongaluchi (Mumo Oviedo), que a pesar de su falta de talento intenta abrirse camino en el mundo de la música. Fortuitamente se topa con el novato e inexperto productor Charly Keisman (Juan Biselli), quién invertirá todo su dinero apostando conseguir el ansiado éxito. Al comenzar a trabajar la trama, nos fuimos dando cuenta de que teníamos muchas cosas para contar. No nos alcanzaba con el formato de sketches breves propuestos inicialmente. Así fue que comenzamos a pensar ideas y un nuevo formato para darle forma a una historia que, por diferentes motivos, nos era familiar. En "Tom Gon" no hubo una construcción convencional del guión, sino todo lo contrario. Se fue pensando y trabajando escena por escena, en gran parte con el aporte de los propios actores, sin duda, lo mejor de esta historia. Juan Biselli, Mumo Oviedo y María Belén Ocampo no sólo actuaron increíblemente improvisando parte de la letra, sino que aportaban muchísimo para que la historia se construyera a medida que se iba avanzando. Esto implicaba un gran riesgo, ya que literalmente no teníamos idea de cómo iba a continuar la historia y mucho menos de cómo iba a terminar. Con el correr de las horas de filmación, tanto nosotros como el equipo y los protagonistas, fuimos adquiriendo una dinámica de trabajo que nos hizo sentir cada vez más cómodos a cada uno con su rol y de esa forma arribar a un final con el cual estuviéramos todos satisfechos.

—¿Qué temas de fondo te interesaba abordar?

—Además del tema planteado en el argumento principal surgieron también algunos tintes de fondo que nos hablan de la familia, las pasiones, lo fortuito de algunas cosas, obviamente de nuestra sociedad. Hablamos de perseguir un sueño más allá de los obstáculos que nos puedan surgir, y de la importancia del recorrido, de los caminos que se presentan, de disfrutar cada una de las huellas que vamos dejando al transitar.

—¿Se trata de una historia rosarina o es un relato universal?

—Si bien la historia puede ser universal, sentimos que tiene un relato bien rosarino, que puede transcurrir en cualquier barrio, permitiéndonos ver a Tom Gon reflejado en alguno de nuestros músicos, en alguna historia de nuestra ciudad. Obviamente que el desfile de personalidades destacadas de distintas disciplinas de Rosario, más las locaciones elegidas, hacen a la serie muy identificable para cualquier rosarino y al entorno mucho más familiar.

—Si bien tuvo un preestreno el año pasado, ¿por qué decidiste que esté disponible en YouTube?

—Fue una decisión fácil. La idea inicial era que solamente fuese una producción para la web, luego se pensó en proyectarla en vivo, para poder captar la respuesta de la gente en lugares públicos y de manera gratuita. Así fue que "Tom Gon" pudo verse en bares, vecinales y hasta tuvimos la propuesta para formar parte de un ciclo de comedia en Plataforma Lavardén. Pero a causa de los sucesos actuales y la suspensión de eventos masivos, esa fecha se canceló, y no queríamos que el proyecto quedara estancado. Lo hablamos con todo el equipo, e incluso los protagonistas, y coincidimos en que este era un buen momento para soltar las riendas y dejarla fluir en su espacio natural. Sin dudas YouTube es un espacio democrático para el que quiere hacer cosas y mostrarlas. Casi no consumo televisión, hoy creo que el futuro real son las plataformas, donde cada uno puede generar contenido sin depender de terceros que te digan lo que podés o no podés hacer, con parámetros temporales mucho más flexibles, llegando a lugares y personas que uno no puede ni siquiera imaginar cuando expone su producto.

—¿Cómo es producir en Rosario?

—Voy a hablar desde mi experiencia. En lo personal creo que es durísimo desde todo punto de vista. Se trabaja mucho, se invierten muchas horas, a veces también dinero que sale del propio bolsillo, no se cuenta con subsidio de nadie, así que todo lo que se produce es a través de amigos, de personas que confían en tu laburo y sobre todo que comparten las ganas de hacer cosas interesantes sin tener que esperar nada de nadie. En nuestra ciudad hay mucha gente con ideas, con iniciativa y también con talento y, desde luego, conocimiento. Cuando se emprende un proyecto colectivo, todos y todas aportan algo desde su lugar. Esa sinergia deriva en productos maravillosos como lo es para nosotros "Tom Gon", y el público nos hizo sentir que esa energía traspasa también la pantalla.

—¿Cómo ves la producción local? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, si es que las tuviera?

—Rosario tiene talento al por mayor, actores que son geniales, preparados, de vocación, que aman actuar y lo hacen muy bien. También en los rubros técnicos hay mucha gente sumamente capacitada y eso es para destacar. La debilidad es que no hay mercado para insertar lo que se hace comercialmente y es difícil generar recursos para seguir produciendo. Creo que las personas prefieren cosas hechas en Buenos Aires o de afuera, siempre con el prejuicio a flor de piel: si está hecho acá no debe ser tan bueno. Hay obras de teatro y proyectos audiovisuales que son buenísimos y sin embargo tienen poca visibilidad.