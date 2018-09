En la serie "Maniac" Emma Stone, ganadora de un Oscar por "La La Land", se mete en la piel de la traumatizada Annie que participa en un dudoso estudio médico con Owen (interpretado por Jonah Hill), que padece esquizofrenia. Tras ingerir unas pastillas nuevas, Annie no sólo vive sus propios recuerdos sino también fantasías locas en las que adopta diversas identidades. No hay nadie "normal", dice la actriz de 29 años en una entrevista con DPA sobre la ficción que Netflix estrenó hace apenas 48 horas.

La actriz aboga por una convivencia justa sin prejuicios, sobre todo, frente a las personas que padecen enfermedades mentales. "Espero que en el mundo entero comprendamos de una vez que lo «normal» no existe". A Stone le parece bien que la gente necesite medicinas o que acuda a terapia para sentirse mejor. "Al final se trata de cómo nos tratamos las personas las unas a las otras y de no enojarnos. Todos cargamos con nuestra mochila", señala.

—Por lo general en una película sólo interpreta un papel al que tiene que adaptarse, pero aquí tuvo...

—¡Cinco papeles! Pero eso fue precisamente lo fascinante. Tuvo unas dos semanas para cada papel, excepto con Annie. Fue increíble poder meterse en la piel de personajes tan diferentes. Fue un poco desafiante, agotador y desconcertante. Pero al fin y al cabo, la serie también es así: desafiante, agotadora y desconcertante.

—Hay una tendencia que cada vez más estrellas de cine hagan televisión como el caso de Nicole Kidman... ¿Qué le sedujo del proyecto?

—Pensé, si Nicole Kidman lo ha hecho yo también lo hago (ríe). Cary (Fukunaga, el director) y yo ya habíamos hablado un año y medio antes de que comenzara. Me pareció sencillamente emocionante explorar esos personajes durante un periodo largo de tiempo. No fue una decisión tomada pensando en mi carrera pero me ha dado muchas alegrías.

—Hace diez años se puso delante de la cámara con Jonah Hill en "Super cool" y ahora repite. ¿Facilitó esto el trabajo en el set?

—Sí, porque en todo el tiempo hemos seguido siendo buenos amigos. Fue bonito poder pasar tiempo con él. Además, "Super cool" fue mi primera película. Fue genial volver a estar con Jonah frente a la cámara, sobre todo en las escenas en las que él lleva el corte de pelo "vokuhila" (ríe).

—Hasta ahora no hay muchas producciones que traten el tema de las enfermedades mentales. ¿Cómo de importante es este aspecto para la serie y cómo de importante es, en su opinión, que se hable sobre ello?

—Es muy importante que se hable sobre ello. Pero creo que la serie no se posiciona necesariamente al respecto especialmente porque recrea una realidad alternativa y todo lo que les ocurre a los personajes tiene que ver con esas pastillas.

—¿Puede ayudar una serie de televisión a combatir posibles prejuicios en este tema?

Dos extraños personajes en busca de una identidad

El tráiler duraba aproximadamente un minuto, y aparecían Emma Stone y Jonah Hill vestidos con un traje completamente gris, sentados cada uno al extremo de una larga mesa mirándose fijamente. De fondo se escuchaba una voz diciendo "una vez que comienzas a apreciar la estructura de la mente, no hay razón para creer que nada entre nosotros pueda ser cambiado".

Así Netflix adelantaba hace un par de semanas lo que se vería en "Maniac", la serie de humor negro que ya está disponible en la popular plataforma digital.

"Maniac" cuenta la historia de Annie Landsberg y Owen Milgrim, dos extraños personajes que deciden participar en las últimas fases de un ensayo farmacológico. Ninguno de los dos ha tenido la vida que esperaban y la promesa de una nueva pastilla que puede curar cualquier problema mental los lleva a participar en una serie de pruebas donde les prometen no tener ningún efecto secundario. "Maniac" sigue a un hombre "que vive una vida de fantasía en sus sueños, pero en realidad está encerrado en una institución", comunicó Netflix.

La serie, de diez episodios de media hora cada uno, fue dirigida por Cary Fukunaga ("True Detective") y marca su regreso como director en un nuevo proyecto televisivo. "Maniac" comienza con dos episodios dedicados a cada uno a los protagonistas, teniendo así una presentación de los personajes mucho más extensa de lo normal y siempre con un hilo conductor entre ellos, ya sea una interacción o un objeto que hace caer uno de ellos y lo recoge el otro. En estos capítulos se revela que se apuntan a un ensayo farmacéutico de una secuencia de píldoras que supuestamente pueden curar desde la enfermedad dental hasta una ruptura sentimental. Una chica algo extraña. "Era muy importante que no hubiera algo «normal»", dijo Fukunaga. "Maniac" está inspirada, muy vagamente, en una serie noruega homónima. La original está ambientada dentro de un hospital psiquiátrico y el personaje protagónico es Espen, un paciente posiblemente esquizofrénico que reimagina su día a día con vidas fantasiosas como vaquero, héroe de guerra y superespía.