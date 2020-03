¿Todo vale en nombre de la nostalgia?

No es ninguna novedad que, en los últimos años, el rock se transformó en una especie de salón de fiestas en donde se celebran aniversarios (en el mejor de los casos) o en páginas donde se escriben tristes obituarios. Sin embargo, ahora se impone un (no tan) nuevo y tramposo fenómeno: grupos que fueron legendarios regresan a los escenarios y poco importa quiénes integran sus filas, o cómo se gestó ese regreso. La primera gran piedra la tiró el año pasado Soda Stereo (o lo que queda de Soda), cuando Zeta Bosio y Charly Alberti anunciaron la vuelta de la banda con una gira con cantantes invitados. Las entradas para los shows volaron, pero también hubo una catarata de reacciones negativas. Entonces el batero y el bajista ahora dicen que no es propiamente un “regreso”, sino un “tributo” a la obra del trío y a Gustavo Cerati. Como sea, el affaire Soda Stereo hizo escuela. Los Abuelos de la Nada también vuelven a la ruta sin su líder (Miguel Abuelo es reemplazado por su hijo) y con muy pocos de sus integrantes originales (casi ninguno). Otros que tomaron nota son Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La banda que desde hace años acompaña al Indio Solari programó fechas que sin duda van a ser un hit, aunque (pequeño detalle) Solari no será de la partida. Tal vez el Indio aparezca para cantar un par de temas desde una pantalla de video (como ya ocurrió en Buenos Aires). O quizás aparezca en persona, quién sabe, y así especulamos hasta el infinito. Algunos dirán que Queen regresó sin Freddie Mercury y los Doors sin Jim Morrison. ¿Y? Eso no justifica a nadie. La pregunta es si vale todo en nombre de la nostalgia. O si vamos a naturalizar situaciones que años atrás nos hubiesen parecido un bochorno, como lo que ocurrió en el último Cosquín Rock, cuando Charly García canceló su show y lo reemplazaron sin problema por “un tributo a Charly”. Los ejemplos sobran, pero el espacio es tirano. Sólo resta decir que, si esta historia sigue así, en el futuro todas las bandas de rock serán de homenaje.