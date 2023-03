"Todo en todas partes al mismo tiempo" ganó los Spirit Awards

Asimismo, como Mejor primer guión: John Patton Ford (“Emily, The Criminal”); Mejor ópera prima: “Aftersun”; Premio John Cassavetes (otorgado a la mejor película realizada por menos de un millón de dólares): “The Cathedral”; Mejor fotografía: Florian Hoffmeister (“Tár”); Mejor documental: “All the Beauty and the Bloodshed”;y el Premio Robert Altman (otorgado al director de una película, al director de reparto y al elenco): “Ellas hablan”.