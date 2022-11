Todo lo que se sabe de las series más esperadas del 2023

Además, algunos éxitos como "Los Bridgerton", "Sex Education" y "El juego del calamar" harán su reaparición en la pantalla de Netflix, junto con el regreso de la fantasía de la mano de "The Umbrella Academy" y "The Witcher" en sus nuevas temporadas.

Las series que se estrenarán en 2023 son muchas, pero a continuación se detallan las que sin dudas se colocan como las más esperadas del año.

HBO Max

The Last of Us

Se trata de una adaptación fiel del videojuego "The Last of Us", cuyo título es obra de Naughty Dog. La historia de esta serie tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Uno de los sobrevivientes, Joel, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Pero el viaje se convertirá en una brutal hazaña en la que deberán sobrevivir.

Estreno en 2023

The Last of Us | Teaser oficial | Español subtitulado | HBO Max

The Idol

Del creador de "Euphoria" llega "The Idol", una serie que verá el primer protagónico del cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como "The Weeknd". En esta historia, Tesfaye interpreta a un líder de culto de Hollywood que comienza una relación con una estrella incipiente del pop, interpretada por Lily-Rose Depp.

Estreno en 2023

The Idol | Teaser oficial | Español subtitulado | HBO Max

Dune: The Sisterhood

Se trata de una serie que sirve de precuela a las dos películas de Denis Villeneuve. La trama remonta a 10 mil años antes de los acontecimientos de "Dune" y sigue a las hermanas Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establece la legendaria secta conocida como las Bene Gesserit. Emily Watson y Shirley Henderson interpretan a las hermanas Harkonnen.

Estreno en 2023

Dune, the sisterhood.jpg

Succession - Temporada 4

La cuarta temporada de la exitosa serie sobre la familia Roy comenzó a rodarse este 2022 y llegará a la plataforma de HBO Max el próximo año. La trama verá a los herederos de Logan Roy buscarse un espacio dentro del mundo del cual su padre acaba de sacarlos con la fusión de Waystar Royco y GoJo. Con esta movida, la empresa queda bajo el mando de Mattson, líder de GoJo, y Kendall, Roman y Shiv buscan volver a obtener el poder.

Estreno en 2023

Succession - Temporada 4 | Teaser oficial | Español subtitulado | HBO Max

And Just Like That - Temporada 2

El reboot de "Sex and the City" fue pensado como una serie limitada, pero hace unas semanas se confirmó su regreso para la temporada 2. Es por esto que la trama, que se había cerrado en su primera temporada, ahora puede abrirse en cualquier dirección.

Estreno a mediados de 2023

And Just Like That.webp

Netflix

Los Bridgerton - Temporada 3

La tercera temporada de la serie llegará a Netflix para cautivar nuevamente a sus fanáticos con historias de amor y dramas de la época que atraviesan sus personajes. Lo que se saber hasta ahora es que será Colin Bridgerton y su historia de amor con Penelope Featherington los que tomen el foco de atención en estos nuevos episodios.

Estreno en 2023

Bridgerton | Inicia el rodaje de la temporada 3

Sex Education - Temporada 4

"Sex Education" se volvió un éxito en su primera temporada y ha sido renovada para una cuarta. En los últimos episodios se dio a conocer que Maeve partiría hacia Estados Unidos a estudiar, por lo que su relación con Otis queda nuevamente en suspenso. Además, el drama más importante es que el Instituto de Moordale decidió cerrar sus puertas debido a la alta exposición que tuvo cuando los estudiantes decidieron hablar de sexualidad. Habrá que esperar para ver cómo los personajes resuelven sus vidas y salen adelante.

Estreno en 2023

Sex Education.jpg

El juego del calamar - Temporada 2

La serie que se estrenó en 2021 se convirtió en toda una sensación mundial. Su trama y su estética recorrieron el mundo entero e incluso salió premiada. Según el creador, al momento de confirmar el regreso de la serie también aclaró que todavía no hay guiones ni una trama principal, solo varias ideas que necesitan trabajar. A pesar de que se anunció que la segunda temporada podría estrenarse a finales del 2023, también es muy probable que se posponga al 2024.

El juego del calamar | Tráiler oficial | Netflix

The Umbrella Academy - Temporada 4

Esta cuarta temporada será la última de la serie que se volvió un éxito de Netflix. Nuevamente, las especulaciones apuntan a que el estreno podría ser a finales del 2023 o principios del 2024, pero lo que se sabe con certeza es que los guiones ya están escritos, por lo que parece que siempre hubo una clara dirección para el desenlace de esta historia.

The Umbrella Academy: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

The Witcher - Temporada 3

En los nuevos capítulos de la serie, Geralt y Yennefer están abocados a la protección de Ciri, la protegida de Geralt perseguida por varios personajes distintos. Ciri está aprendiendo a usar sus increíbles poderes al mismo tiempo que aprende que su padre puede estar vivo, por lo que la trama podría retomar esa línea de la segunda temporada.

Estreno a mediados del 2023

The Witcher Temporada 2 (2021) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado

Disney +

Echo

Se trata de un spin-off de la serie de "Ojo de halcón" y sigue la vida de Maya Lopez, la primera superheroína nativoamericana de Marvel. Maya es una atleta superdotada con unos tremendos reflejos visuales de los cuales depende en su totalidad, pues es sorda. Su mayor habilidad es la de copiar los movimientos de su contrincante y en la serie deberá lidiar con los problemas causados durante la segunda temporada de "Ojo de halcón".

Estreno a mediados de 2023

Echo.jpg

Secret Invasion

"Secret Invasion" es otra serie de Marvel que tendrá su estreno en Disney +. Su premisa es la de una raza de cambiaformas extraterrestres del planeta Skrull que busca infiltrarse en todos los aspectos de la vida en la Tierra, pero en el medio ocurre un ataque que lo cambia todo. Samuel L. Jackson repite su papel de Nick Fury para la serie.

Estreno en 2023

Invasión Secreta (2023) Marvel Serie Tráiler Oficial Subtitulado

The Mandalorian - Temporada 3

La historia de esta nueva temporada se mantiene secreta aún, pero los fanáticos esperan ver cómo continúan los sucesos del final de la segunda temporada, cuando aparece Luke Skywalker para acoger a Baby Yoda como su padawan. El estreno podría tener lugar en febrero del 2023, tras lo cual se estrenaría también la serie "Ahsoka", su secuela.

The Mandalorian Temporada 3 (2023) Disney+ Serie Tráiler Oficial Subtitulado

Solo asesinatos en el edificio

El grupo de vecinos que llevan un podcast sobre crímenes llevan dos temporadas resolviendo algunos asesinatos, y aunque no se sabe qué ocurrirá en esta tercera temporada, se puede decir que una de las confirmaciones más esperadas es que el actor Paul Rudd se unió oficialmente al reparto.

Solo asesinatos en el edificio.jpeg

Loki - Temporada 2

La segunda entrega de esta serie comenzará ya con la premisa del Multiverso presentado en la primera temporada. Sylvie manda a Loki de regreso a la TVA, pero el Dios del Engaño no se encuentra en la época en la que pensaba. Sylvie desatará el caos al asesinar al dictador del tiempo, por lo que los siguientes capítulos podrían girar en torno a la lucha de quienes busquen controlar el tiempo.

Estreno en 2023

Loki I Marvel Studios | Tráiler Oficial Subtitulado

Amazon Prime Video y Apple TV

Gen V

"Gen V" es el spin-off de "The Boys". Todavía no se sabe de qué irá la trama ni tampoco cuándo se estrenará la serie, lo único que la producción ha dado a conocer hasta ahora son imágenes de los jóvenes Supes, quienes se están entrenando como superhéroes en la Escuela de Lucha contra el Crimen de la Universidad Godolkin.

Estreno en 2023

Gen V.webp

The Continental

Es una serie precuela de las películas de acción de John Wick protagonizadas por Keanu Reeves. La serie cuenta con tres episodios que se estrenarán en el transcurso de tres noches a través de la plataforma de streaming. "The Continental" se posiciona como uno de los principales eventos de streaming de 2023.

The Continental 2022 | Trailer #1 Fanmade HD | 2022 | Colin Woodell | Mel Gibson

Ted Lasso - Temporada 3

En la segunda temporada, Ted Lasso debe afrontar problemas de salud mental, mientras que otros dramas externos terminan enfrentando también a los entrenadores. La tercera temporada seguirá los caminos del AFC Richmond y del West Ham, y contará con el regreso de dos personajes muy queridos por el público.

Estreno en 2023