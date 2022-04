Todo lo que se sabe sobre el caso de Lola Meyer, la chica que estafó a sus amigas

Latorre dio a conocer apenas unos detalles sobre todo lo que rodea al caso de Lola Meyer, pero dado que se trata de una menor de edad y que su intención no fue difundir la noticia, aclaró que no hablará más del tema. "No sé por qué quieren mandar a la hoguera a alguien. Chicos, yo no voy a hablar, no voy a pasar el número de esta gente. La niña tiene 17 años, es menor de edad. No hay nada judicial, los padres están devolviendo la guita y ya sabrán que hacer con su vida", recalcó Yanina.