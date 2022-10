Todo lo que se sabe del rodaje de la segunda temporada de "And Just Like That"

La serie reboot de "Sex and the City" ya se encuentra en la fase de rodaje de su segunda temporada. La producción espera poder estrenarla a mediados de 2023

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon están rodando la segunda temporada de "And Just Like That"

"And Just Like That", el reboot de la exitosa serie de los 90 "Sex and the City", llegará a HBO Max con su segunda temporada. A pesar de que esta historia estaba pensada únicamente como serie limitada de diez episodios, el clima que generó el regreso de las mujeres más glamorosas de Manhattan revivió el fanatismo por la serie, sus personajes y los más icónicos outfits de la televisión.