Con lágrimas en los ojos, Flavio Mendoza recordó una dura experiencia antes de convertirse en padre y lloró en el piso de "Los especialistas del show", en Canal 13, al referirse a la adopción y el alquiler de vientre.

"Se habla mucho del tema, pero cada individuo tiene que saber lo que es desear un hijo", comentó el panelista y productor teatral ante la presencia de Roberto Piazza en el estudio, que venía de realizar polémicas declaraciones sobre la adopción entre dos hombres.





"Esto que dice él, que un nene se te agarra del pie... a mí se me agarraron muchas veces del pie y no pude hacer nada. No es que pude adoptarlo, porque no se puede", agregó Mendoza, visiblemente emocionado.

"De los que tenemos hijos, todo el tiempo están diciendo algo. Y no saben lo que es tener el amor para tener un hijo y lo que te cuesta", concluyó a pura lágrima.