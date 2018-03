Todo el jazz de Nueva York por primera vez en Rosario

El saxofonista y compositor Tim Berne, figura del jazz estadounidense de vanguardia actuará por primera vez en Rosario, hoy a las 21.30 en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645), al frente del grupo Big Satan ( Marc Ducret en guitarra y Tom Rainey en batería), un trío que retoma las lecciones de Ornette Coleman y John Coltrane en sus años de romance con el avant-garde.

Tim Berne nació en 1954 en Siracusa, estado de Nueva York, y comenzó a estudiar música a los 18 años. Interesado inicialmente en el rhythm and blues, cambió de orientación siguiendo a Julius Hemphill: fundador del World Saxophone Quartet, que fusionaba soul, funk y jazz improvisado. Con Hemphill Berne se formó, con él hizo algunas primeras grabaciones y siguió su ejemplo al fundar, años más tarde, su propio sello independiente: Empire Records, con el que editó su primer disco, "The Five Year Plan", en 1979. El lugar de Berne se consolidó definitivamente del lado de la pura vanguardia; tiene más de 50 discos editados, algunos junto a grandes figuras del jazz como Bill Frisell, Mark Helias, Marilyn Crispell, John Zorn y Hank Roberts.

—Ornette Coleman y Coltrane, que inspiraron al trío que usted lidera, marcaron un camino en la historia del jazz. ¿Qué músicos, al día de hoy, están haciendo algo diferente dentro del jazz?

—Marc Ducret, Henry Threadgill, Anthony Braxton, Craig Taborn, David Torn y muchos otros.

—¿Cuáles fueron las inspiraciones iniciales?

—Mi gran inspiración fue Julius Hemphill y muchos de los músicos del AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians / Asociación para el Avance de Músicos Creativos)... Braxton, Art Ensemble de Chicago y también música funk como James Brown y Sam&Dave.

—¿Qué conciertos o artistas iba a ver?

—Keith Jarrett, Cecil Taylor, Sun Ra, Sam Rivers, Art Ensemble, Julius Hemphill y Taj Mahal.

—¿Cómo se acercó al jazz y al saxofón?

—A partir de amigos en Siracusa y en la universidad. También a partir de la curiosidad y gracias a mi hermano mayor.

—¿El trío es la formación que más le gusta?

—Es un formato que me gusta mucho, pero también me gustan muchas formaciones diferentes al trío.

—¿Qué es lo más interesante en relación al jazz que se escucha en Nueva York?

—La escena de Nueva York es bastante interesante. Hay una gran cantidad de compositores e intérpretes muy buenos actuando en Nueva York. Y lo más interesante para mí es que actualmente es una escena muy creativa.

—¿Qué significó grabar en ECM?

—Para mí fue grandioso trabajar con un sello tan profesional, que me permitió mucha libertad e independencia al momento de presentar mi música. La distribución es bastante buena también.

—En relación a los discos, ¿le gusta grabar en vivo o prefiere el estudio?

—Me gusta más el estudio... tenés más control sobre los detalles sonoros en la música.

— ¿Cuáles son sus tres discos favoritos?

—"Giant Step" de Taj Mahal, "Dogon AD" de Julius Hemphill y "Blue" de Joni Mitchell.

—¿Vendrá a Rosario sólo con el saxo alto o traerá también el barítono?

— Sólo el saxo alto.