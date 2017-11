Se transformó en la plataforma digital obligada para más de 109 millones de usuarios y ya cuenta con 300 millones de perfiles en todo el planeta. Netflix es el boom de los últimos años y desde su aterrizaje en Argentina, en 2011, el crecimiento de sus suscriptores es exponencial. Los dos capos de la plataforma estuvieron en Argentina para anunciar nuevos contenidos locales que se lanzarán a nivel global. Con una presentación audiovisual impactante, Todd Yellin, vicepresidente de producto y Ted Sarandos, director ejecutivo de contenido (ver aparte) mostraron en exclusiva los avances que tendrá la plataforma próximamente y dispararon contra Kevin Spacey.

Entusiasta y con un saludo en español, Yellin dialogó en exclusiva con

Escenario en el hotel Four Seasons de Recoleta, donde aseguró que "no servimos a los publicistas, nuestro único amo es el consumidor" y se refirió al polémico escándalo de Kevin Spacey que fue acusado de abuso sexual y en consecuencia, despedido de la plataforma de la cual era un ícono con su protagónico en "House of Cards" y productor asociado. "No queremos trabajar con personas que no traten al otro con respeto", sentenció.

A raíz de estas denuncias, Netflix decidió frenar el lanzamiento de la película "Gore", protagonizada y producida por Spacey, así como el rodaje de la sexta temporada de "House of Cards". La compañía envió un comunicado diciendo que no se grabará una nueva temporada de "House of Cards" que incluyera a Spacey. "Estamos considerando las opciones. Todavía no hay certezas, y estamos analizando la situación. Tratamos de entender cómo seguir la historia sin Kevin Spacey y estamos analizando diferentes perspectivas de manera creativa". Lo que sí es definitivo es que, si llegara a continuar, será sin la participación del actor.

—¿Es tu primera visita a Argentina? ¿Qué impresión tuviste?

—Estoy súper contento, siempre quise conocer Argentina, sobre todo la Patagonia. Planeamos un viaje con toda mi familia a Buenos Aires y luego a la Patagonia para ver los glaciares, los pingüinos y los parques, pero de repente surgió este viaje, que es sólo por dos días. Así que esa pregunta la voy a poder responder cuando vuelva como turista en un mes.

—¿Cuál es la fórmula del éxito de Netflix que ya cuenta con más de 109 millones de usuarios en el mundo?

—Poder ver Netflix desde distintas plataformas es maravilloso. Podés empezar a mirar un capítulo a la noche desde tu computadora y seguir al otro día a la mañana yendo al trabajo en el subte mirando desde el celular. Eso permite una manera de consumo especial y única para cada persona. Cada perfil es como una huella digital. El triunfo de Netflix es que todos los episodios se ven de una vez en 190 países, no hay que esperar. Anoche estuvimos cenando con el chef Francis Mallmann. Imaginate que te pongan en frente un plato delicioso de comida, lo pruebes, y te digan que vuelvas a comer lo que queda del plato la semana que viene. ¡Está moralmente mal! No queremos que la audiencia pase por eso. Y no nos interesa tener publicidad porque no servimos a los publicistas, nuestro único amo es el consumidor.

—¿Cómo funciona el algoritmo que averigua cuáles son los gustos de cada usuario para mostrarte justo las series que te gustan cuando entras en tu perfil?

—La fórmula del éxito está en la unión del big data y el machine learning. El "big data" es una inmensa cantidad de información sobre los usuarios. Sabemos a qué hora del día mirás los contenidos, cuánto tiempo los miraste, sabemos lo que miraste antes, lo que viste después, si lo viste en una computadora, en un smartphone, una tablet o en una pantalla, en qué perfil lo viste, sabemos cuándo lo miraste. Tenemos mucha información. Y el "machine learning" es el aprendizaje automático realizado por una computadora. Hace 5 años el big data se convirtió en una frase muy utilizada en Silicon Valley. El big data, como me gusta decir, es una gran cantidad de basura que esconde diamantes. Entonces lo que hacen los algoritmos de machine learning es revelar cuáles son esos diamantes. Todas las personas son muy diferentes y el machine learning nos permite determinar y diferenciar los contenidos que te mostramos a vos y al resto. Además, hay muchos chicos mirando, por eso cuidamos que los contenidos sean exclusivos para ellos y que no le aparezca "Breaking bad" en su inicio (risas).

—¿Pero, que aparezca sólo el contenido que uno tiende a mirar no limita al usuario?

—A ver, ¿qué estás mirando en este momento?

—"Mad Men".

—Bueno supongamos que cada vez que entres a tu perfil veas series relacionadas con eso; dramas densos y oscuros. Eso sería un error. Porque las personas tenemos distintos humores, por ejemplo, yo miro contenidos muy distintos según esté con mi hijo, mi esposa, o solo. No queremos limitarte de ninguna manera. Yo no sé si a vos te gustan las películas de terror o los documentales... Por eso te vamos a mostrar contenidos relacionados con "Mad Men", pero también arriba de tu perfil van a aparecer otras propuestas. Es fundamental no quedarte sólo en mirar en lo que se propone dentro del rebote de la información que tenemos sino también que el espectador se anime a explorar las opciones de la página. No hay estereotipos, cada uno mira lo que quiere, hay usuarios de 50 años que consumen series de superhéroes y adolescentes de 18 que ven documentales.

—¿Cuáles son los géneros más populares en la Argentina?

—Algo interesante sobre Argentina es que, comparada con el resto de Latinoamérica, a la gente aquí le interesan más los dramas sofisticados, como "Better Call Saul", que es uno de mis shows favoritos, la precuela de "Breaking Bad", "Ozark" o "Suburra". También les suele gustar el contenido europeo, entonces, series como "The Crown", de Inglaterra, o "Las chicas del cable", de España, son muy populares en la Argentina, más que en otras partes del mundo.

—¿Qué piensa sobre las acusaciones contra Kevin Spacey? ¿Está relacionado con el gobierno ya que es una de las ficciones que más incomoda a la Casa Blanca?

—La decisión de que Kevin no siga en la plataforma no tiene nada que ver con el gobierno, tiene que ver sólo con Netflix. Queremos que las personas traten a los demás con respeto y eso no pasó. Así que no queremos trabajar con personas que no traten al otro con respeto.

—¿Cuáles son tus series preferidas?

—"Black Mirror", "Arrested Development", "Stranger things". Me encantan los dramas oscuros.

—¿Por qué decidieron cambiar la calificación de las series de las cinco estrellas al dedo de "me gusta" o "no me gusta"?

—Creo que en la era de internet la gente quiere tomar decisiones cada vez más rápidas y elegir del 1 al 5 causaba mayor esfuerzo que poner directamente si te gusta o no.

—¿Cómo será Netflix en 5 años?

—Es muy difícil predecir lo que pasará porque el mundo se mueve tan rápidamente que es imposible. La idea es empezar a mostrar trailers, no sólo imágenes en el inicio de los perfiles.

—¿Te genera preocupación que los servicios que están emergiendo como HBO y Disney pongan en riesgo la cantidad de suscriptores de Netflix?

—No, en absoluto. Y te voy a decir por qué. Internet es un ecosistema que está creciendo cada vez más. Y considero que es muy sano poder competir con otras plataformas, nos hace esforzarnos más y ofrecer un mejor servicio.

—"Stranger Things" es la serie estrella del momento, ¿cómo surgió hacerla en tecnología 4K y HDR, que cuadruplica la resolución del HD?

—Quisimos implementar el 4K para brindar la mejor calidad de imagen posible. Es una tecnología asombrosa ya que permite apreciar todos los detalles. Creo que se puede aplicar en "Stranger Things" porque es realizada por grandes cineastas que hacen que desaparezca la diferencia de calidad entre una serie y una película. Cada vez van a ser más las producciones que hagamos con este tipo de tecnologia. Igualmente, no todos los televisores cuentan con esta tecnologia y con el servicio de internet adecuado. Argentina no tiene el peor internet del mundo, pero igualmente necesita mejorar.

—¿Cómo deciden qué series incorporar?

—Lo que más nos interesa es la diversidad: queremos series que te hagan reír, que dejes el cerebro en la puerta y te sientes a relajarte y disfrutar. Y también queremos ofrecer producciones más serias, como dramas, reality shows, dramas, comedias, documentales, queremos ofrecer todo.

Una decena de producciones made in Argentina

Netflix anunció que sumará diez producciones originales argentinas que incluyen series y documentales. Ted Sarandos, director de contenidos de la plataforma, destacó el compromiso de Netflix con los creadores argentinos y confirmó tres nuevas producciones locales: “Go! Vive a tu manera”, una novela musical para adolescentes que tiene entre su equipo de producción a Sebastián Mellino (“Soy Luna”), Patricia Maldonado (“Chiquititas”, “Rebelde Way”), Martín Kweller (“Niní”) y Víctor Tevah (“Violetta”). Y dos documentales originales: “Fangio: El hombre que domaba las máquinas” y “Boca Juniors: La pretemporada”. Estas tres producciones se suman a la ya anunciada serie “Edha” y a los seis especiales de comedia por Sebastián Wainraich, Malena Pichot, Lucas Lauriente, Fernando Sanjiao, Luciano Mellera y Agustín Radagast.

“Los argentinos aman los contenidos locales y europeos. Creo que eso sucede porque las producciones audiovisuales argentinas son de muy alta calidad. Nos encanta la oportunidad de que en el mundo se vea contenido realizado en Argentina y que se vuelva una sensación a nivel global”, destacó Sarandos en una conferencia ante periodistas de todo Latinoamérica.