En las ruedas de prensa para la presentación de “El escándalo”, Charlize Theron y Nicole Kidman hablaron abiertamente sobre este tiempo de cambios para las mujeres, los logros del feminismo y el papel de los hombres.

Theron aseguró que ahora las mujeres empiezan a sentirse empoderadas, pero aclaró: “Todavía estamos un poco escépticas porque la historia nos hizo sentirnos así. Por experiencia propia, he visto que estos casos (de acoso y abuso) aparecen en los medios y a los tres meses desaparecen. Creo que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en el debate que se ha generado cuando unas cuantas mujeres decidieron dar un paso adelante. Todo esto se llevó a cabo a través de una plataforma en la que la gente se sentía segura para contar sus experiencias. Había un poco de protección para que las personas lo hiciesen de forma anónima, pero compartiendo. Y esto hizo que muchas más mujeres no se sintiesen solas”, explicó.

Para la actriz, ahora hay que continuar. “Hemos llegado a un punto en el que habrá consecuencias para los abusos. Y esto no lo habíamos visto nunca. El hecho de que Roger Ailes haya sido derribado es realmente significativo. Y tenemos unos cuantos ejemplos más con Harvey Weinstein y con lo que ha pasado en NBC”, enumeró.

Según Theron, esta nueva realidad implica una mayor responsabilidad para las mujeres y también para los hombres. “Para mí ha sido esclarecedor, porque tenía la costumbre de mirar a un hombre y pensar que él no lo entendía. Pero en realidad todos los que he encontrado tienen una hermana, una madre o una hija. Y todo esto está creando un impacto indirecto en ellos. Creo que muchos quieren lo mismo que nosotras, es genial que ellos formen parte de esta revolución”, afirmó.

Nicole Kidman, en tanto, fue preguntada directamente sobre si le había tocado lidiar con el acoso sexual. Y ella respondió: “Yo creo que todas las mujeres se lo han encontrado en su vida de alguna forma. De qué manera hablás sobre el tema, con quién lo hablás, de qué forma te recuperás y cómo lidias con el tema es algo profundamente personal para cada uno. No tengo historias oscuras y profundas que me esté guardando. Simplemente no tengo ningún incidente memorable”, aseguró. La actriz agregó que este no es un tema sólo de mujeres. “No hay géneros en esto, porque hay hombres que se han visto afectados por el mal uso del poder y el acoso”, dijo.

La protagonista de “Moulin Rouge” y “Los otros” también dio su parecer como madre: “Yo estoy criando a dos niñas, y en nuestra casa les enseñamos cómo decirle que no a muchas cosas. Nadie puede usar erróneamente el poder contra vos, aunque seas pequeña. Es asombroso cuán rápidamente aprenden a defenderse cuando empezás a enseñarles eso tan temprano. Así sabés que tienen una buena oportunidad de defenderse y de ayudar a los demás”, se explayó.

