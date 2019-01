"Todas mis canciones son feministas porque todas creen en la equidad"

Renee Goust visita Rosario por primera vez a bordo de su música y su militancia de género. La cantante mexicana-estadounidense presentará hoy, a las 21, en Casa Brava (Pichincha 120) su EP "Septiembre", que incluye su himno feminista "La cumbia feminazi". El espectáculo es con entrada libre y gratuita y previo a Goust actuará el dúo mexicano Ampersan y la cantante rosarina Jimena Domínguez, en representación del Colectivo de Mujeres Músicas de Rosario y Feminoise Latinoamérica.

—¿Pensaste que La cumbia feminazi iba a impactar tanto?

—"La cumbia feminazi" la escribí como protesta a un evento específico de cyber-bullying/ciber-machismo que me sucedió. Fue como una forma de catarsis o desahogo personal a esa situación. ¡Cuando la subí a Facebook y Youtube, tomó una fuerza inesperada! Me hizo darme cuenta de lo fuerte que está el movimiento feminista en todo Iberoamérica, ya que llamó la atención de la prensa desde España hasta México y Argentina. No puedo decir que esperaba ese impacto, pero dada la situación de sexismo que vivimos en nuestros países, me dio mucho gusto que así fuera.

—¿Los movimientos que el feminismo generó en el ambiente artístico puso en marcha nuevas formas de trabajar en el arte para las mujeres?

—Yo creo que es muy importante siempre hacer arte desde un lugar conocido, es decir, desde un lugar de convicción, honestidad y vivencias/experiencias personales. A mí me resulta muy difícil sentir que hay credibilidad en alguien que escribe sobre cosas que desconoce o con las cuales nunca ha tenido contacto. Partiendo desde aquí, yo creo que todo el arte que creamos las mujeres lleva implícita nuestra experiencia como tales, sea que estemos todavía bajo el yugo cegador del patriarcado o que ya hayamos despertado al movimiento feminista. En definitiva, existe un circuito de artistas feministas dentro de todas las disciplinas del arte. Yo por ejemplo cuando toco en vivo con acompañantes en batería, trompeta, bajo o guitarra, me aseguro de que siempre seamos al menos 50 por ciento mujeres en el escenario. A veces somos 4 chicas. Lo mismo hago con personas queer/LGBTQ , intento que el presupuesto con el que cuento se mueva entre esas comunidades a las cuales también yo pertenezco.

—¿Cuál es la propuesta musical de "Septiembre"?

—"Septiembre" es un disco donde intento mostrar que soy cancionista, y que más que vivir dentro de un solo género musical, busco el que sea más adecuado al mensaje que quiero transmitir con la canción. Es un disco cohabitado por una cumbia, una balada pop, un poquito de rock, con tintes de música norteña mexicana y huapango. "Septiembre" ha sido importante para ayudarme a definir hacia dónde quiero llevar mi mensaje y mi sonido. A veces la gente me pregunta si todas mis canciones son feministas y yo les digo que sí, porque aunque no todas traten directamente el tema de los derechos de la mujer, sin duda todas creen en la equidad y se permiten ser tan fuertes o vulnerables como sea necesario. Mi intención en adelante es seguir creando músicas influenciadas por la tradición mexicana y latinoamericana, pero siempre escrita desde una perspectiva "feminista queer decolonial".