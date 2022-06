Tobey Maguire cumple 46 años: vida y obra del "primer Hombre Araña"

Thor Love and Thunder: nuevas imágenes sobre el próximo estreno de Marvel

En su vida, sin embargo, el actor debió afrontar un gran cambio. Cuando todavía era joven, tuvo consumo adictivo de bebidas alcohólicas. Por decisión propia, Maguire se internó y superó esa adicción, se mantiene sobrio en la actualidad. Otro gran cambio, aunque no muy difícil para el, fue su conversión al vegetarianismo primero, y el veganismo después.

Luego de varios años sin películas, Tobey Maguire volvió para sorpresa de todos en la última película de la trilogía de Spiderman de Tom Holland, "Spider-Man: No Way Home". Su regreso al papel del superhéroe de Marvel emocionó a toda una generación que creció viendo su carrera.

Una infancia de mudanzas y teatro

Su apodo Tobey proviene del nombre Tobias, Tobias Vincent Maguire. Maguire nació el 27 de junio de 1975 en Santa Mónica, California, y el cine estuvo de su lado desde siempre, pues su madre Wendy Brown, es guionista y productora. Su padre, Vincent Maguire, se dedica en cambio a la cocina y la construcción.

Los padres de Tobey, muy jóvenes (lo tuvieron a los 18 y 20 años), se divorciaron cuando el bebé tenía 2 años de edad, por lo que el chico creció no sólo mudándose de pueblo en pueblo para estar con sus dos padres, sino que además rodeado de varios hermanos nacidos de otros matrimonios. En total son: Vincent, Timothy y Sara Maguire por parte de su padre, y Jopaul y Weston Epp por parte de su madre.

La influencia de su padre fue muy fuerte y casi se lleva a uno de los actores más queridos por el lado de la gastronomía. Sin embargo, y afortunadamente, Wendy lo alentó a que estudiara teatro en la escuela y hasta le pagó sus primeras clases. Fue así cómo, en noveno grado, Tobey abandonó la escuela y comenzó a actuar.

Pequeños primeros pasos en el cine

El actor comenzó su carrera con papeles poco exitosos o roles secundarios y especiales en algunas series y películas de televisión. Y si bien varios de aquellos trabajos recibieron muy buena crítica, la audiencia no los acogió como se esperaba y Maguire continuó sus pasos en un bajo perfil.

Sus primeros dos trabajos fueron dos películas. En 1989, realizó una pequeña aparición en la película "The Wizard", y en 1990 protagonizó el telefilme de Nickelodeon "Tales from the Whoop: Hot Rod Brown, Class Clown". Allí, Tobey interpretó a un joven con mal comportamiento llamado "Hot Rod Brown".

Tobey Maguire Great Scott.jpg

Después de una serie de pequeñas apariciones en televisión llegó su segundo protagónico. En 1992 obtuvo el papel de "Scott Melrod", un adolescente con una gran imaginación en la serie "Great Scott!". La serie fue cancelada por la baja audiencia pero a pesar de ello Maguire tuvo buenas críticas. Finalmente, continuó trabajando en series como "Spoils of War" y "Seduced By Madness: The Diane Borchardt Story".

DiCaprio, una amistad para siempre

Mucho se habla de las grandes amistades en el cine y una de ellas es la de Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio. Los dos actores se conocieron en una audición para una película y automáticamente entablaron una estrecha amistad. Antes que competir, acordaron ayudarse mutuamente para obtener papeles.

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio.jpg

Fue gracias a DiCaprio que, en 1993, Tobey consiguió su primer papel en cine en "This Boy's Life", una película protagonizada por su amigo y dirigida por Michael Caton-Jones. Continuó actuando en varios largometrajes que no llamaron la atención de nadie hasta que en 1995 actuó en "The Duke of Groove", un cortometraje de Griffin Dunne que estuvo nominado al Oscar.

Leonardo DiCaprio and Tobey Maguire Scene (This Boy's Life)

Maguire y DiCaprio volvieron a trabajar juntos en un proyecto de bajo presupuesto llamado "Don's Plum". La película filmada en blanco y negro fue filmada entre 1995 y 1996 pero se estrenó recién en 2001, en el Festival de Cine de Berlín, dado que los protagonistas intentaron a toda costa detener su lanzamiento.

Su perfil actoral comenzó a cobrar un poco más de importancia cuando interpretó a "Paul Hood" en "La tormenta de hielo", un drama de 1997 dirigido por Ang Lee en el que Maguire se puso en el rol de un narrador cuya personalidad mezclaba la inocencia con impudencia y cinismo.

En 1998 consiguió el protagónico en la película "Pleasantville" y en 1999 volvió a trabajar junto a Ang Lee en el western llamado "Ride With the Devil". Ese mismo año, el actor obtuvo un rol en la película "The Cider House Rules", la cual ganó un Oscar a Mejor actor de reparto (Michael Caine) y Mejor guion adaptado (John Irving).

The Cider House Rules | Official Trailer (HD) - Charlize Theron, Tobey Maguire, Paul Rudd | MIRAMAX

La consagración como Hombre Araña

El estrellato y la consolidación llegaron con el papel protagónico en la película de Spider-Man, basada en el comic "The Amazing Spider-Man" de Marvel.

Maguire consiguió el papel en julio de 2000, y fue la primera opción del director Sam Raimi, quien lo había visto actuar en "The Cider House Rules".

Tobey Maguire Spider Man.jpg

El actor aseguró su carrera al firmar un contrato para aparecer en tres películas de la saga. Pasó entonces a interpretar al legendario primer Peter Parker, un fotógrafo que se convierte en un superhéroe que lucha contra el crimen luego de ser mordido por una araña genéticamente modificada.

Su preparación para el papel de Parker llevó muchos meses de un arduo trabajo físico en los que debió aprender todo tipo de disciplinas y deportes para que sus movimientos fueran lo más auténticos posibles y que las escenas fueran menos riesgosas. Maguire entrenó en el gimnasio así como también hizo yoga, practicó artes marciales, tomó clases de escalada, kick boxing y bicicleta.

El Hombre Araña 2 (Spider-Man 2) Trailer Subtitulado (2004)

"Spider-Man" consiguió dos nominaciones al Premio Oscar y recaudó 821.7 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la tercera película de mayor recaudación de 2002. Sus secuelas "Spider-Man 2" (2004) y "Spider-Man 3" (2007) también fueron grandes éxitos taquilleros. La segunda entrega de la saga es considerada la mejor de toda la trilogía de Maguire, siendo además la película por la cual el actor ganó un Premio Saturno a Mejor Actor.

Otras películas sin arañas

En 2003, Tobey protagonizó el largometraje dramático "Seabiscuit", dirigido por y basado en el libro homónimo de Laura Hillenbrand. En dicho filme interpretó a "Red Pollard", jinete del purasangre "Seabiscuit", una de las mayores leyendas de carreras de caballos. El filme recibió una nominación al Oscar a Mejor película y una nominación al Premio del Sindicato de Actores en la categoría Mejor reparto.

Seabiscuit (2004) Official Trailer - Tobey Maguire, Jeff Bridges Movie HD

Su siguiente papel importante fue en la película "Brothers", en donde se puso en la piel de un soldado traumatizado llamado "Sam Cahill", quien en su regreso de la guerra comienza a sospechar de una relación paralela de su mujer junto a su hermano. Maguire actuó junto Jake Gyllenhaal y Natalie Portman, y gracias a su desempeño fue nominado al Premio Globo de Oro como Mejor actor dramático.

La dupla DiCaprio-Maguire volvió al ruedo en 2013 con el estreno del filme "El gran Gatsby". Tobey interpretó a Nick Carraway, un graduado de la Universidad de Yale y un veterano de la Primera Guerra Mundial, internado en un sanatorio para tratar su alcoholismo y depresión. Para poder sanar su dolor comienza a escribir y contar la historia de Gatsby, el hombre más optimista que conoció en su vida y también su vecino.

EL GRAN GATSBY - Tráiler principal subtitulado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Continuó con un par de proyectos más pero su carrera frente a las cámaras se fue disipando de a poco hasta 2021, año que marcó su regreso con su legendario Spider-Man en la última entrega de la nueva trilogía del superhéroe arácnido. "Spider-Man: No Way Home" se estrenó en diciembre de 2021 y contó con la participación tanto de Tom Holland, protagonista de la trilogía, como de Andrew Garfield, protagonista de la segunda saga. La película marcó un antes y un después en la franquicia y terminó con las especulaciones confirmando la existencia del "multiverso".

Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios

Familia, elecciones y bajo perfil

En 1995 el actor se sometió a un programa de desintoxicación ya que debido a problemas emocionales desarrolló una personalidad compulsiva y bebedora. Tobey acudió a Alcohólicos Anónimos para curar su adicción al alcohol. Se mantiene sobrio desde entonces.

En 1992 se volvió vegetariano y en 2009 hizo su transición al veganismo. La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por su sigla en inglés) lo nombró el "vegano más sexy del mundo". Sobre dicha decisión el actor comentó que no fue difícil pues de chico le costaba consumir carne.

Tobey Maguire Familia.webp

En 2003, comenzó una relación con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, a quien conoció mientras rodaba "Seabiscuit". La pareja se comprometió en abril de 2006 y, el 10 de noviembre de ese año, tuvieron su primera hija, Ruby Sweetheart. Se casaron el 3 de septiembre de 2007 en la ciudad hawaiana de Kona. Su segundo hijo, Otis Tobias, nació en mayo de 2009. Sin embargo, tras 13 años juntos, el 18 de octubre de 2016 anunciaron su separación.