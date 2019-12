La polémica que se generó en torno al gesto de Tini Stoessel con Axel durante la presentación del Festival Únicos, en Madrid, sigue generando polémicas. Ahora, a casi dos meses y medio del hecho, la cantante volvió a referirse a ese gesto que dejó mucha tela para cortar.

En la previa del espectáculo que se celebró en España, a mediados de septiembre pasado, los cantantes brindaron una nota juntos y durante un momento de la entrevista Axel abrazó a Tini y ella, con cara de incomodidad, se corrió de modo de sacarse la mano del hombro. El momento se viralizó en las redes y generó controversia.

Pese al paso del tiempo, las idas y vueltas sobre el llamativo gesto de la joven parecen no tener fin y continúan las repercusiones.

Por eso, la interprete de “Sueltate el pelo”, volvió a referirse hoy al tema y explicó qué hizo para intentar apaciguar la polémica.

Embed Polémicas imagines de Tini y axel!



En el Marco del festival "Los Elegidxs" Axel,Tini y otros artistas argentinos hicieron notas para la prensa, a si fue como se viralizaron estas imágenes de los cantantes Donde se la va MUY incomoda a la ex Violetta con los "Abrazos" de axel... pic.twitter.com/8GN8xKj1rh — MF♣ (@MundoFamososOk) September 23, 2019

“La verdad, fue muy angustiante… Cuando ves que las cosas se te van de las manos, que salieron a decir tantas cosas… Debía aclarar que había pasado, son todos opinólogos“, comenzó diciendo Tini en diálogo con Ángel de Brito.

>> Leer más: Tini y Axel protagonizaron un confuso hecho

Además, la joven artista reconoció que tuvo que analizar detenidamente cómo afrontar el conflicto para calmar las aguas y no seguir generando polémica.

“Entiendo qué sucede, pero no me deja de afectar. No me da igual. No digo ‘no me importa'”, aseguró Tini a la vez que contó que ni bien se enteró de la polémica que se estaba generado en torno a su gesto, decidió invitar a las hijas del cantante a su concierto para desdramatizar la situación.

>> Leer más: Axel habló por primera vez del "malentendido"

“Apenas llegué no tuve tiempo de darme cuenta de la repercusión. Invité a las hijas al show, por eso mandé ese comunicado”, reveló.

En su comunicado, la joven cantante expresaba que se había generado “una gran confusión respecto a un video que circuló por redes”.

Leer más: El cantante Axel fue denunciado por una joven por abuso sexual simple

“Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad. Aclarado esto, agradezco a todos los que se han preocupado por mí, sé que lo hicieron con buena intención, pero en este caso no pasó nada, gracias a Dios", se leía.

Embed Con esta hermosa foto me despido hoy, 2 hermosas personas q adoro, admiro y sobre todo respeto profundamente!!!! @lalioficial y @TiniStoessel



Y para todxs los q ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden q lo q Juan dice de Pedro habla más de Juan q de pedro... pic.twitter.com/U84TsvdOkz — Axel (@AxelOficial) September 22, 2019

Pero cuando parecía que la situación comenzaba a calmarse, lejos de clamarse la polémica sumó más capítulos, y tres semanas después de que se viralizaran las imágenes Axel fue denunciado por abuso sexual simple. La joven denunciante pidió no revelar su identidad públicamente, pero se supo que el hecho habría ocurrido en Cipolletti, Río Negro, en 2017.

>> Leer más: Tras la denuncia por abuso, Axel suspendió un show en Córdoba