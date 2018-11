Tini Stoessel, jurado del programa, no pudo contener sus lágrimas, mientras las escuchaba atentamente.



Cuando Marley preguntó: "¿Quién sigue en La Voz Argentina?". Ahí Tini respondió:"Hay qué pena, pero voy a seguir apostando en este momento por Karen". El llanto de Tini Stoessel al tener que elegir una participante

Y amplió sobre su decisión: "Me quedé con Karen por su fuerza a la hora de cantar, por su pasión, pero Sofía tiene un ángel muy especial y siempre la voy a llevar en mi corazón".



En el escenario de " La Voz Argentina ", Telefe , se vio un durísimo duelo entreSofía Casadey y Karen Paz dejaron el corazón al cantar el tema "Take me to church" de Hozier.