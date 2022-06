Tini Stoessel le puso condiciones a Rodrigo De Paul para fortalecer el noviazgo

La cantante quiere que el futbolista resuelva de manera ordenada su vida familiar para resguardar el vínculo que están construyendo y porque no quiere que nada la perjudique

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están en el país pero no se encontraron.

La familia de Tini Stoessel es clave para su cuidado, y es por eso que están en el cuidado de todos los detalles de la vida de su hija. En función de ello, en todo momento la asesoraron en el manejo de su relación sentimental con el futbolista Rodrigo De Paul , ya que no querían que quedara como una mujer que rompía hogares. Por lo que la cantante le pidió a su flamante pareja que resolviera de manera ordenada todo lo vinculado a sus hijos y a Camila Homs, su ex mujer.

En el programa Socios del Espectáculo (El Trece) dieron detalles de esto. “A Tini le costó mucho banquear esta relación porque cuida mucho su imagen, porque es una artista a quien no le interesa el escándalo, que no quería ser una tercera en discordia y ella le pidió a De Paul, desde el principio, que terminara su relación, que tenga claridad y orden para poder blanquear”, detalló Mariana Brey.

“Una vez que eso sucedió decidieron blanquear. El paso siguiente es dejar todo lo económico en orden. No estaban casados con su ex así que no vamos a hablar de un divorcio sino de separación de bienes y un acuerdo económico. Y el tema de la visita, cómo va a organizarse para ver a sus hijos”, amplió.

Con las imágenes del futbolista ya en Argentina, uno de los conductores del ciclo, Rodrigo Lussich, dijo: “Un De Paul que vuelve a sus orígenes, con sus amigos, ¿pero ya se encontraron con TIni?”.

Y fue allí donde Brey reiteró: "No, así como le pidió que terminara su relación antes de blanquear el noviazgo, ahora le pide que ordene todo lo económico, separación de bienes y régimen de visitas".

La periodista ofreció detalles de lo que ya están conviniendo entre De Paul y la madre de sus hijos: “Camila tendrá que viajar, ver en qué momento él podrá venir. Ella va a vivir en Argentina en uno de los departamentos más caros de Puerto Madero y él en Europa. Hasta hoy, de palabra, está acordado que sea cada 40 días”.

“Hablé con Camila y me dijo que ella ya no le da de amamantar al bebé, que va a cumplir recién un año. Lo preserva mucho. Me parecieron dos personas correctas y educadas”, concluyó Brey.

Por su parte, el otro conductor, Adrián Pallares, amplió: “El vino porque tiene sus hijos y se le terminan las vacaciones. Tini está en una gira nacional”.

A lo que Lussich disparó: “¿No va a ver a la novia? Es raro. Si venís a Argentina, del otro lado del mundo, y ni ve a la novia es una relación rara. Los novios de Tini son por webcam”.