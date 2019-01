Los rumores sobre el estado sentimental de Nacho Viale, el nieto de Mirtha Legrand, volvieron a estar en el centro de debate. Y nada menos los que hablan sobre una incipiente relación con Tini Stoessel.

Separado sorpresivamente de Lucía Pedraza (26) tras dos años de relación, ahora quien aparece involucrada es nada menos que la exitosa exVioleta y jurado en el éxitoso La Voz Argentina con quien, se rumorea, estaría comenzando a conocerse más profundamente. Ella acaba de confirmar hace poco tiempo su separación de Pepe Barroso.

Sin embargo, la joven cantante de 21 años despejó las dudas: "No, no, no. Estoy soltera y muy bien. Corté hace poco, le tengo mucho cariño a Pepe pero ahora estoy sola", declaró.