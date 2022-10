El presente de Tini Stoessel la encuentra de gira por Latinoamérica, Europa y Norteamérica, presentando su más grandes éxitos y asistiendo a grandes eventos, como los premios Billboard Latin. Pero su más reciente show en Uruguay generó mucha polémica , y no precisamente por algo que haya ocurrido en él, sino por la particular opinión de un cura que decidió analizar las letras de sus canciones.

El video se titula "Papis y mamis, ¿en qué piensan?", y en el, luego de la indignación por lo que estaba escuchando, se dirigió a los padres que lo escuchan para decirles que ese tipo de mensajes van penetrando en las mentes y los corazones de sus hijos, alterando así su conducta. "¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, los corazones y las conductas de sus propias hijas? ¿Son conscientes? Me parece que no, quiero pensar que es por ignorancia", sentenció el obispo.

¿Tini es el anticristo? | La excesiva crítica de un cura uruguayo a la cantante argentina

Y luego añadió: "¿No les parece que así la cosa no funciona? Pero no funciona, decididamente no funciona". Fuentes finalizó su crítica encomendando a sus seguidores a la protección de la virgen: "Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás".

“Yo quería nada más que levantar la liebre. No me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este. No decir nada y ponerme hablar del Concilio Vaticano Segundo, me parece totalmente anacrónico. Le pido a la santísima virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, a las mamás”, cerró sacerdote.