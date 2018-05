Un comentario de Lourdes Sánchez en "Los Ángeles de la mañana" sobre una coreo del "Bailando por un sueño" de 2017 que motivó una fuerte respuesta de Marcelo Tinelli en Twitter. A partir de ahí, se generó el debate.





Lourdes explicó sobre el tema a Primiciasya.com : "No hablé con Marcelo. No tuve la oportunidad de cruzármelo ni nada. Es más, no tengo el teléfono de Marcelo yo, así que no pude hablar. Creo que se comunicó con el Chato".



"Pero bueno, fue como la otra vez cuando dije que me parecía que él condicionaba al jurado. A veces siento que tengo algo en contra que es mi total sinceridad y franqueza, soy así, digo lo que pienso y no puedo evitarlo".





"Esa coreografía del reggaeton, muy criticada por el jurado, él fue quien me dio el OK para hacerla en el pasillo. Las cosas cuando se hacen fuera de pista primero se le pregunta a la producción y la producción le pregunta a Marcelo. Si él da el Ok se puede, y pasó eso, él dijo que sí", fundamentó la bailarina.







"Creo que él como productor tuvo que haber pensado que era una coreo que el jurado no la iba a ver en vivo y por ahí eso nos podía perjudicar. La verdad que en este caso no pasó eso. Para mí la coreo estuvo buenísima, no hubo errores coreográficos, era muy original. Hubo un error de lugar, nada más, por eso sentí que fue un poco culpa de Marcelo".





"Igual ya pasó, después nos dimos cuenta que al jurado le gustaban que las coreo sean en el piso y verla ahí en vivo. El año pasado fue un jurado muy chapado a la antigua, no podíamos crear y volar: querían que hagamos ahí todas las coreos y que no hagamos nada innovador. Así que a partir de esa coreografía hicimos todo ahí y ritmos clásicos y no ponerle mucha innovación", finalizó Sánchez.





Embed