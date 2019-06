Marcelo Tinelli fue homenajeado esta noche por sus treinta años en la televisión, en la 49ª entrega de los premios Martín Fierro. Telefe compite por 42 estatuillas y es el canal más nominado, mientras que "100 días para enamorarse" aspira a once premios de Aptra.La transmisión de Telefe comenzó con Tini Stoessel cantando en un falso vivo vivo en una plataforma sobre los diques de Puerto Madero, con el Puente de la Mujer de Fondo. Luego tomó la posta Alejandro Marley, conductor de la ceremonia que se lleva a cabo en el hotel Hilton.

El primer premio de la noche fue para "Telenoche", de El Trece, como mejor noticiero, y en el rubro "musical" ganó el programa un rosarino, Gerardo Rozin con "La peña de Morfi".

2019-06-09 martin fierro 02.jpg

"100 días para enamorarse" empezó con el pie derecho, ya que en la primera de sus once nominaciones se alzó con la estatuilla a mejor libretista. Luego Roly Serrano hizo la primera alusión a la actualidad política y social, al dedicarle su premio como actor de reparto (por "El Marginal 2") a la provincia de Salta, que es "la que más pobreza tiene. Se lo dedico a toda esa gente que tiene hambre y a la que tanto le falta".

También ganaron Nicolás Wiñazki por labor periodística masculina, Fabián Rubino en el rubro "cronista/movilero", Adrián Caetano a mejor director por "Sandro de América", Estela Montes en "locución en televisión" y dos de "Intratables": Paulo Vilouta como mejor panelista y Débora Plager por labor periodística femenina, quien pidió la unidad en la lucha de Ni Una menos. "No importa si sos verde o celeste, tenemos que estar juntas para decirle basta a la violencia contra las mujeres", dijo.

2019-06-09 barili y perez.jpg Roberto Barili y Cristina Pérez.

2019-06-09 pampita.jpg Pampita Ardohain.

2019-06-09 pinion fijo.jpg Piñón Fijo.

"Pasión por el fútbol" ganó entre los espacios deportivos y en el rubro reality el que festejó fue Marcelo Tinelli con su "ShowMatch". "Que viva la televisión por siempre", dijo el conductor.

2019-06-09 soledad.jpg Soledad Pastorutti.

2019-06-09 tini.jpg Tini Stoessel.

Carla Peterson le ganó a Nancy Dupláa y a Gimena Accardi en el rubro a mejor actriz. "Todos los que hacemos televisión te amamos", le dijo a Duplaá, su compañera en "100 días para enamorarse", antes de levantar su pañuelo verde. "No me gusta hablar del aborto pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", reclamó.

En el rubro "infantil / juvenil" ganó "Panam y Circo" y entre los programas de entretenimientos el que alzó la estatuilla fue "La Tribuna de Guido", mientras que la mejor cortina musical fue para Sara Hebe por "El marginal 2".

Una de las ternas más esperadas de la noche era "unitario / miniserie", que quedó en manos de Sandro de América (Telefe), mientras que dos de sus protagonistas también celebraron: Agustín Sullivan, elegido como revelación 2018, y Antonio Grimau, como protagonista en unitario o miniserie.

Susana Giménez fue la encargada de homenajear a Marcelo Tinelli, quien se emocionó al recibir de manos de sus cinco hijos el Martín Fierro especial por los treinta años de aire de su exitosa creación televisiva. "Lograr este premio es maravilloso para mí", dijo el conductor luego de una larga lista de agradecimientos.