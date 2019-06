Marcelo Tinelli fue homenajeado en la entrega de los premios Martín Fierro 2019 por sus 30 años en pantalla.

El galardón fue presentado por Susana Giménez, pero cuando el conductor llegó al escenario fueron sus cinco hijos Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo quienes le entregaron el premio.

Emocionado, Tinelli repasó su trayectoria sin olvidar a su amigo Juan Alberto Badía, tuvo cálidas palabras con sus humoristas de quienes se siente "orgulloso" de poder trabajar con ellos, y repitió que era muy feliz haciendo televisión.

"Gracias por tanto, gracias a todos. Gracias Telefe, por esos quince años hermosos que viví, que estén acá mis cinco hijos no lo puedo creer. Hace un ratito estábamos jugando al fútbol y le decía a Juani, 'no no voy a ir'. Y no puedo creer que estén acá sin que yo sepa. Son mi gran orgullo y mi razón de vivir también", comenzó.

"Gracias a Susana por la generosidad que una número uno absoluta de la tele me esté homenajeando acá, con los momentos hermosos que compartimos en Telefe en los noventa, en esos institucionales que nos hacía hacer Gustavo Yankelevich, que nos lanzaban de cohetes...", recordó, provocando la risa de todos.

Hacia el final, Marcelo volvió a mencionar a Guillermina Valdés y se abrazó nuevamente con sus hijos.