Tinelli enfurecido con Lourdes Sánchez: "Es un desastre lo que dijo"

Lourdes Sánchez, la mujer del Chato Prada se enfureció por su bajo puntaje en su desempeño en el último ritmo y reaccionó contra Tinelli en un ciclo radial.

En "Por si las moscas" (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la bailarina dijo que "Marcelo nos deliró bastante. Él ya direcciona para dónde tiene que votar el jurado. Ni bien bajamos de la escalera, ya empezó a decir que estábamos en la playa y hasta dijo que no le había gustado. No sé si el jurado lo habrá escuchado", tiró . Y agregó: "Creo que también pasó lo mismo con el croma de Fede y Laurita; es como que él va midiendo para dónde hay que votar".

Pero anoche, enterado de lo que había dicho, el conductor le mostró los dientes a la morocha: "Lourdes se enojó conmigo. Ha dicho que prácticamente yo induzco al jurado sobre cómo tiene que votar. ¡En la vida lo he hecho! Otra polémica con Lourdes Sánchez", arrancó

"Dijo que direccionaba para dónde tenía que votar el jurado y lo único que dije cuando ellos entraron fue que si venían de la playa porque venía descalzos e iban a bailar un merengue. ¿Cómo voy a decir eso?", siguió.

"Fue un desastre lo que dijo el jurado y a mí tampoco me gustó. La primera dama es tremenda. Espero que la nueva primera dama de Hoppe no sea así conmigo", chicaneó Marcelo.

"Tiene 14 puntos, yo en su lugar estaría ensayando más que hablando. ¡Y sí! Adoro a Lourdes, pero más que estar hablando en los programas, yo me metería más en la sala de ensayo. Los pingos se ven en la cancha", concluyó.





