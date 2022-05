Tina Fey, la mente brillante detrás de "SNL" y "30 Rock", festeja su cumpleaños

La comediante, que nació el 18 de mayo de 1970, comenzó haciendo stand up y terminó siendo guionista, actriz y productora de sus propios shows y películas.

Habiendo trabajado en más de 18 proyectos cinematográficos y televisivos, hoy es una de las comediantes más queridas en todo el mundo, convocada numerosas veces para participar de diversos programas de televisión (como su hogar "SNL") y para ser presentadora de premiaciones junto a su colega y amiga Amy Poehler, con quien hacen una explosiva dupla frente a las cámaras y en los escenarios.

Graciosa desde la cuna

Elizabeth Stamatina Fey, más conocida como Tina Fey, nació en Upper Darby, Pensilvania, el 18 de mayo de 1970. Su padre se llama Donald y su madre Zenobia, y se desempeñaron como administrador universitario y empleada de una correduría de seguros. Su madre nació en El Pireo, Grecia, lo que la convierte en greco-estadounidense.

Tina descubrió que la comedia era lo que más le gustaba a una temprana edad, y parte de ello surgió gracias a sus padres. La actriz y comediante confesó que creció viendo a los "Monty Pyton", los hermanos Marx y, por supuesto, "Saturday Night Live". También miraba "Recién casados", una sitcom de los 50, pero en cambio, su padre le prohibió ver "Los Picapiedra" porque le parecían un plagio. No obstante, su programa favorito era el show canadiense de sketches "Second City Television".

La historia detrás de la cicatriz

Durante su niñez, Tina sufrió un grave episodio que le dejó una marca de por vida. La cicatriz que tiene en su mejilla izquierda fue la consecuencia de un ataque de un desconocido que la abordó en un callejón cerca de su casa.

Tina tenía sólo cinco años y el desconocido le rajó la cara.

Fey completó sus estudios universitarios graduándose con una licenciatura en Artes Dramáticas en la Universidad de Virginia en 1992. Luego se mudó a Chicago, en donde comenzó a tomar cursos en The Second City, una empresa teatral especializada en comedia de improvisación. A la par, Tina trabajó en una YMCA.

De amateur a "Saturday Night Live"

Al tiempo de haber ingresado a "The Second City", Fey se lanzó a la comedia de stand up de manera "amateur" y, según ella, fue en aquel momento en donde comprendió cuál es la clave del arte de la improvisación. A sus 27 años, mientras aún formaba parte de la empresa teatral, Tina comenzó a mandar sus guiones al programa "Saturday Night Live" gracias a que uno de sus antiguos compañeros de actuación trabajaba para la cadena NBC.

Weekend Update: Headlines from 3/17/01 - SNL

A partir de ese momento, Tina pasó inmediatamente a formar parte del equipo de guionistas de "SNL". Su aparición en cámara se dio al año siguiente como extra en un sketch, pero a la escritora le disgustó tanto su imagen que se sometió a una estricta dieta en la que adelgazó alrededor de 30 kilos. Tina explicó que su decisión se debió que argumentando que, aunque tuviera un peso normal, nadie estaba dispuesto a ponerla delante de las cámaras, por lo que conscientemente dio el paso de adelgazar.

En 1999, Fey se convirtió en la primera mujer jefa de guionistas de "SNL" y al año siguiente empezó a actuar para algunos sketches del programa. Más tarde, junto a su colega Jimmy Fallon se convirtieron en presentadores del segmento "Weekend Update", con el cual cosecharon un gran reconocimiento y muy buenas críticas por su trabajo. La guionista dejó el programa en 2006, habiendo logrado lo que muchos fanáticos llamaron una "renovación" del viejo formato del show.

La comedia de culto "Mean Girls"

"Chicas pesadas" ("Mean Girls") es una película de temática adolescente sobre la dura vida de los estudiantes secundarios. Además de ser la protagonista adulta del film, Tina Fey fue responsable del guión, una adaptación de un libro de sociología sobre los vínculos que se dan durante la adolescencia.

La película se convirtió en una película de culto de forma casi instantánea gracias a su humor, su afilada crítica y sus particulares personajes.

El film está protagonizado por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, y fue dirigido por Mark Waters. En él, Fey interpretó a la "Señorita Norbury", una profesora de matemáticas y guía de los "mateatletas". Es la figura adulta que mejor entiende a los y en especial a las estudiantes.

Mean Girls | Chicas Pesadas - Meeting the Plastics CLIP SUBTITULADO ESPAÑOL

"Mean Girls" fue un éxito en taquilla y recibió críticas muy positivas sobre las actuaciones de sobre todo de Lohan y McAdams. El guión fue muy elogiado por críticos como Peter Travers de Rolling Stone, quien la calificó de "oro cómica". En noviembre de 2012, Rotten Tomatoes la nombró como una Top 50 Greatest Teen Comedies.

"30 Rock", la cima de su carrera

Tina Fey volvió a trabajar para la cadena NBC y bajo el mando de su jefe en SNL, Lorne Michaels. A diferencia del formato en vivo, Fey se lanzó con una comedia de ficción llamada "30 Rock". Sin embargo, no termina de alejarse de su trabajo anterior ya que la comedia sigue los pasos de los responsables de un programa de sketches muy similar, "TGS". La serie fue un éxito inmediato, alabado por la crítica y respaldado por numerosos premios. Recibió hasta 112 nominaciones a los premios Emmy.

The Negotiation | 30 Rock

"30 Rock" es una comedia basada en las experiencias de Fey como guionista principal de "Saturday Night Live", que se emitió en NBC desde el 11 de octubre de 2006 hasta el 31 de enero de 2013. La trama tiene lugar detrás de las escenas de un sketch comedy ficticio, y el nombre hace referencia al 30 Rockefeller Plaza en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra NBC Studios y donde se escribe, produce y se realiza "Saturday Night Live".

La serie está protagonizada por Fey con un elenco de apoyo que incluye a Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski, Jack McBrayer, Scott Adsit, Judah Friedlander, Katrina Bowden, Keith Powell, Lonny Ross, John Lutz, Kevin Brown, Grizz Chapman, y Maulik Pancholy.

El éxito de "30 Rock" fue tal que en 2011 Tina Fey fue la actriz mejor pagada de la televisión, empatando con Eva Longoria. Su trabajo como guionista, productora y protagonista de la serie, así como otros beneficios, hicieron que tuviera unos sustanciosos ingresos.

"Bossypants", la autobiografía

Tina Fey es una de aquellas personas capaces de llevar su humor de la pantalla a los libros. En 2011, la guionista publicó una especie de autobiografía titulada "Bossypants". El libro estuvo cinco semanas en la lista de best sellers del New York Times, ha vendido millones de copias.

Según los informes, en 2008, la perspectiva de un libro de Tina Fey fue objeto de una guerra de ofertas entre los editores, lo que condujo a un anticipo de $6 millones de dólares. Sin embargo, como parte de su trato con Little, Brown & Co., se hizo una donación a Books for Kids Foundation, con sede en Nueva York.

El libro funciona como una especie de memoria humorística sobre su vida en el mundo del espectáculo, narra el modo en que pasa de ser una niña "torpe" a una comediante y guionista en un mundo en donde ser mujer en aquella profesión era una gran desventaja. Cuenta entonces cómo tuvo que complacer a muchos para poder hacerse de un lugar en el mundo del espectáculo.

Matrimonio, hijas y amigos

Tina comenzó a salir en 1994 con Jeff Richmond, compositor, productor, director y ganador de tres premios Emmy, a quien conoció como pianista y posterior director musical de The Second City. Richmond confesó que empezaron a salir por fuera del escenario. "Tina siempre me hacía reír", reveló el compositor que disfrutaba de sus citas con la humorista.

La pareja se casó el 3 de junio de 2001 y tuvieron dos hijas, nacidas en 2005 y 2011 y llamadas Alice Zenobia Richmond y Penelope Athena Richmond.

Al mismo tiempo en que conocía a su futuro esposo, Fey conocía y se amigaba con Amy Poehler, con quien trabajó muchos años en The Second City. Según Richmond, quien las escuchaba desde el piano, tanto Fey como Poehler eran las que más se destacaban del grupo.

En 2001, Tina convenció a Amy de unirse al "SNL", y luego la reclutó para la película "Mean Girls". Juntas presentaron el "Weekend Update" de SNL desde 2004 a 2006, y cuando Tina se fue del programa, Amy tomó su relevo. La dupla empezó a conquistar a productores, directores y fanáticos de los shows, y empezaron a convocarlas para las presentaciones de diferentes premiaciones. La dupla presentó la gala de los Globos de Oro durante dos años seguidos.

Monologo Tina Fey & Amy Poehler - GLOBOS DE ORO 2013 (SUBTITULADO ESPAÑOL)

La gente todavía continua esperando ver a las dos comediantes trabajar juntas en el futuro.