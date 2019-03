"Tim Burton hace volar a Dumbo al siglo XXI"

El actor estadounidense, que es la estrella indiscutible de la película de disney, cuenta intimidades de la filmación

El veterano actor estadounidense Danny DeVito, quien interpreta a un ventajero pero de buen corazón dueño de circo en la adaptación al formato acción real del clásico de Disney "Dumbo", afirmó en entrevista exclusiva con Télam que la película "abraza el espíritu de la cinta original y al mismo tiempo le da nueva vida".

"No recuerdo la primera vez que vi la película original, salió en 1941 y creo que la vi en los 50 cuando era sólo un niño. Es muy conmovedora y una de mis preferidas, tenía una hermosa animación; me encantaba ese tipo de dibujos animados cuando era chico", dijo el actor, director y productor, nacido en Nueva Jersey tres años después del estreno de "Dumbo", cuya flamante versión dirigida por Tim Burton se estrenó el jueves en Rosario.

La cinta es la más reciente "remake" con actores de carne y hueso que la compañía del ratón Mickey hace de sus clásicos animados; un plan que sistematizó desde "Alicia en el país de las maravillas" en 2010 y que este año tiene nada menos que tres estrenos con "Dumbo", "Aladdin" y "El Rey León".

Al igual que aquella "Alicia...", la misión de adaptar el relato del elefante bebé de orejas gigantes que puede volar quedó en manos del particular estilo de Tim Burton. En su cuarta colaboración con Burton, tras "Batman vuelve", "Marcianos al ataque" y "El gran pez", el "gigantesco" intérprete de 1,47 metros de estatura encarna a Max Medici, el dueño del circo que cuenta con el elefante volador como atracción principal.

—¿Qué recuerda de la "Dumbo" animada?

—Mis primeros recuerdos de la película vienen ya con mis hijos, porque tengo tres y a lo largo de los años se las pasamos muchísimas veces.

—Si bien el dueño del circo existía en la película de 1941, era un personaje sumamente subdesarrollado, apenas una viñeta. Sin casi tener un punto de partida. ¿Cómo compuso a su Max Medici?

—Max es muy diferente al tipo de la cinta original. Básicamente nos enfocamos en la idea de que el circo es como una familia y él es como un padre para todos. Tiene a gente de todas partes del mundo; de Sudamérica, de Asia, de Italia, de Europa del Este.

—¿Qué lugar ocupa en esa familia el elefante volador?

—Cuando llega luce diferente y es apartado, entonces adopta la imagen de este enanito tierno y gracioso para ser aceptado. Por supuesto, con un poco de ayuda de sus amigos se acepta a sí mismo y sus poderes, que son las cosas que lo hacen raro y diferente. Se da cuenta de que puede usar eso que lo diferencia de los demás para sentirse seguro en la vida, para ganar confianza en sí mismo.

—Esta no es su primera colaboración con Tim Burton. ¿Qué puede decir del estilo que propone?

—El es un artista visual, adopta la historia y la cuenta de una forma única. Me encanta verlo trabajar, me gusta estar en el set con él, me gusta colaborar con él; básicamente ver lo que puede dibujar con todos los colores que tiene a disposición, que son las personas en sus películas. Y realmente dio un paso hacia adelante en esta película, realmente le dio en el clavo.

—¿Qué aporte le hace a este clásico?

—Una película como esta, con temas como la aceptación, la autoestima y la confianza en uno mismo, se la das a Tim Burton, que es un artista, y la hace volar al siglo XXI.

—¿De qué forma esta nueva versión consigue recuperar el espíritu de la cinta original?

—Creo que abraza el espíritu de la "Dumbo" original, al mismo tiempo que le da una nueva vida. Esta es una película de acción real, a la que se agregan novedades como el circo de Max Medici, los personajes de Michael Keaton o Colin Farrell. El filme original era un lienzo sobre el que trabajar y Tim Burton saca provecho de él y lo hace muy bien.