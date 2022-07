Tiago PZK: "No hago música para los premios, quiero llevar a Argentina a lo más alto"

Vestido de negro, se camufla en el salón del teatro que de a poco se va llenando de periodistas que asisten a la conferencia de prensa que dará sobre “Casa de chapa”. La canción es un recorrido por su carrera y “el video refleja lo que venimos viviendo, lo que viajamos, lo que generamos en la gente”. “Al fin y al cabo es lo que proyectábamos y no sabíamos si se iba a dar y se dio. Es loco y motivante”, señala Tiago Uriel Pacheco Lozano con una media sonrisa que no puede disimular . Aunque aclara: “Las cosas se cumplen con trabajo y responsabilidad”. Cumplió su sueño, pero sabe que en el medio hubo y hay sacrificios.

En los próximos meses, el cantante de 20 años recorrerá el país con más de 30 fechas y también viajará al exterior para llevar su música. El 13 de agosto será la parada en Rosario, en el teatro Metropolitano. “Portales” es el nombre que eligió para su primer disco. Con el desafío de dejar de “limitarse a sí mismo sobre los géneros musicales” fue por todo. Eligió ese nombre porque pretende que cada canción “sea un mundo distinto”. Anticipa que va a sorprender y sus nuevos temas irán desde el reggae al trap, pasando por el folk y el punk.

En una época que demanda clicks y visualizaciones, Gotti asegura que no es esclavo del algoritmo. Para él, la clave es dejarse llevar. “Tengo la filosofía de que si la canción es buena y a la gente le gusta, le va a ir bien”, argumenta y confiesa que muchas veces su equipo tiene que insistirle para que comparta más sus canciones.

Tiago PZK no pasa desapercibido, sus canciones suenan en las radios, rompen récords en las plataformas de música y también se corean en las fiestas, en los autos y hasta en las filas de los supermercados. Como era de esperarse, de a poco empiezan a llegar los reconocimientos y las nominaciones, sin embargo, no parecen importarle demasiado. Es una de las figuras más nominadas en los Premios Gardel y, si bien agradece, opina que no dejan de ser reconocimientos que vienen de la industria. “Yo no hago música para los premios ni mi mayor meta es ganarme un Grammy. Yo quiero llegar lo más lejos posible representando a mi país y ser una leyenda”, sentencia.

Entre nota y nota chequea sus redes sociales. Su casilla de Instagram está explotada. Ante la curiosidad de La Capital, cuenta que suele responder muchos mensajes. Los de odio, que dice son pocos, los deja pasar, los de afecto intenta contestarlos a todos. “Soy un pibe bastante tranquilo, no me meto en polémicas, no me hago el banana y no tengo casi haters. Casi siempre la gente me tira la buena”, explica Gotti. Además, manifiesta que desde hace un tiempo dejó de publicar su vida personal en internet. “Abrís el juego para que un montón de gente opine de vos como persona, prefiero que me bardeen por cómo soy artísticamente y no por mi vida. Intento guardar mi intimidad, que es lo más valioso que tenemos”, agrega.

En muchos tramos de la entrevista habla en plural, para él la “escena argentina” son todos. Celebra cada reconocimiento de sus pares y sostiene que están todo el tiempo en contacto. Lit Killah, Rusherking, FKM, María Becerra, Duki, Emilia Mernes, Nicki Nicole son algunos de los nombres que se cuelan en la conversación. Sobre la rosarina, con quien realizó una colaboración para su disco (Dame) y Entre Nosotros Remix, dice que “es una artista de la puta madre”. “Está buenísimo que sea de Rosario, que demuestra que el talento puede salir de cualquier lado y transformarse en un fenómeno mundial. Es un orgullo para Argentina, no solo para Rosario”, subraya.

Siempre supo que iba a llegar a consolidarse en la música, aunque admite que nunca creyó que se diera tan pronto. Tiago PZK fue de 0 a 100 y aunque avisa que esto recién empieza y nadie puede saber a dónde va, no se olvida de dónde viene. “Casa de chapa cuando no tenía nada, work toda la noche para sacar a mi mamá del barrio, ahora llenamos estadio. Está Dios de mi lado, salario de empresario, el Gotti cotizado”.